0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці стали лідерами серед іноземців, які отримали польське громадянство

Світ
30
Українці стали лідерами серед іноземців, які отримали польське громадянство
Українці стали лідерами серед іноземців, які отримали польське громадянство
У 2024 році рекордні 16 342 іноземці отримали польське громадянство, що на 37% більше, ніж у попередньому році. Серед них понад половина — українці.
Про це пише Euronews.
Наступними за величиною групами були білоруси, росіяни, в’єтнамці, болівійці, вірмени та турки.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

Також зростає кількість ізраїльтян, які подають заявки на отримання польського громадянства. Їх кількість зросла з приблизно 2500 у 2021 році до понад 9000 у 2024 році.

Хто має право на польське громадянство

Його можуть отримати нащадки поляків. Також ті, хто проживає у країні, має стабільний дохід, володіє власним житлом та знає польську мову. Зазвичай період проживання становить три роки.
Наразі президент Польщі Кароль Навроцький запропонував продовжити цей період до десяти років у рамках реформи міграції.
Нагадаємо, 15 липня президент України підписав закон про множинне громадянство.
Закон передбачає, що українці можуть мати громадянство інших держав, окрім випадків, передбачених у спеціальних винятках. Найбільше ця норма орієнтована на українську діаспору в країнах ЄС, США, Канаді, Австралії та інших демократичних країнах.
За матеріалами:
The Village Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems