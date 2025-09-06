Українці стали лідерами серед іноземців, які отримали польське громадянство
У 2024 році рекордні 16 342 іноземці отримали польське громадянство, що на 37% більше, ніж у попередньому році. Серед них понад половина — українці.
Про це пише Euronews.
Наступними за величиною групами були білоруси, росіяни, в’єтнамці, болівійці, вірмени та турки.
Також зростає кількість ізраїльтян, які подають заявки на отримання польського громадянства. Їх кількість зросла з приблизно 2500 у 2021 році до понад 9000 у 2024 році.
Хто має право на польське громадянство
Його можуть отримати нащадки поляків. Також ті, хто проживає у країні, має стабільний дохід, володіє власним житлом та знає польську мову. Зазвичай період проживання становить три роки.
Наразі президент Польщі Кароль Навроцький запропонував продовжити цей період до десяти років у рамках реформи міграції.
Нагадаємо, 15 липня президент України підписав закон про множинне громадянство.
Закон передбачає, що українці можуть мати громадянство інших держав, окрім випадків, передбачених у спеціальних винятках. Найбільше ця норма орієнтована на українську діаспору в країнах ЄС, США, Канаді, Австралії та інших демократичних країнах.
