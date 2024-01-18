Повернення довоєнних показників: що відбувається з ринком іпотеки — Finance.ua

Повернення довоєнних показників: що відбувається з ринком іпотеки
Іпотека стає вигіднішою для українців. Завдяки покращенню загальної економіки країни, купити свою нерухомість в Україні, з часом, буде легше.
Про це розповіла перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва в коментарі 24 Каналу.
Яка зараз ситуація на первинному ринку
Дмітрієва висловила припущення відносно зниження ставок за спільними іпотечними програмами банків і девелоперів. На її думку, цей показник буде залежати переважно від терміну погашення і може скласти від 3 до 16%.
«Розвиток економіки, зниження інфляційного тиску дали змогу регулятору суттєво знизити облікову ставку, що фактично спонукало комерційні банки до розвитку кредитних продуктів та іпотеки зокрема. Водночас у 2024 році очікується поступова переорієнтація „єОселі“ на первинний ринок, іпотечні програми стануть більш гнучкими та привабливими для потенційних покупців житла», — зазначила Дмітрієва.
Дмітрієва вважає, що зниженню ставок на первинному ринку сприятимуть такі фактори:
- подальше скорочення облікової ставки від НБУ;
- розвиток економіки України;
- посилення макрофінансової допомоги, нові вливання в бюджет;
- розширення програми «єОселя», зокрема проєктів, які знаходяться на стадії будівництва;
- створення нових програм для придбання житла від девелоперів;
- поновлення заморожених, через повномасштабне вторгнення, будівництв.
Як змінюється іпотечне кредитування у 2024 році
Тенденції, які зародилися у іпотечному кредитуванні в кінці 2023 року, продовжуються і цьогоріч. Дмітрієва виділила основні з них:
- перший внесок — 30% від загальної вартості житла;
- 90% від загальної кількості угод вкладаються у Києві, також іпотеку активно беруть у Львові, Луцьку, Кам’янець-Подільському та інших містах;
- переважно в іпотеку беруть 1 — 2-кімнатні квартири, площею 45 — 70 метрів квадратних;
- переважно українці купують квартири ціною від 2 до 3 мільйонів гривень;
- 80% угод по іпотеці оформлені на період до 20 років, 20% - до 10 років;
- частіше українці купують житло на етапі 50% від готовності;
- на первинному ринку 30% від усіх іпотек — це іпотечні програми банків і девелоперів.
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«Одна з головних переваг іпотеки на первинному ринку полягає в тому, що сума кредиту фіксується у гривні на момент укладання угоди, а в разі зміни курсу національної валюти залишок кредиту не перераховується. Тобто позичальник страхує себе від інфляційних ризиків», — наголошує Дмітрієва.
Потрібно розуміти, що розвиток іпотечного кредитування стимулюватиме будівництво. А це, своєю чергою, покращуватиме загальну економіку в країні.
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