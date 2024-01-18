Повернення довоєнних показників: що відбувається з ринком іпотеки — Finance.ua

Повернення довоєнних показників: що відбувається з ринком іпотеки Сьогодні 11:07 — Кредит&Депозит

Повернення довоєнних показників: що відбувається з ринком іпотеки

Іпотека стає вигіднішою для українців. Завдяки покращенню загальної економіки країни, купити свою нерухомість в Україні, з часом, буде легше.

Про це розповіла перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва в коментарі 24 Каналу.

Яка зараз ситуація на первинному ринку

Дмітрієва висловила припущення відносно зниження ставок за спільними іпотечними програмами банків і девелоперів. На її думку, цей показник буде залежати переважно від терміну погашення і може скласти від 3 до 16%.

«Розвиток економіки, зниження інфляційного тиску дали змогу регулятору суттєво знизити облікову ставку, що фактично спонукало комерційні банки до розвитку кредитних продуктів та іпотеки зокрема. Водночас у 2024 році очікується поступова переорієнтація „єОселі“ на первинний ринок, іпотечні програми стануть більш гнучкими та привабливими для потенційних покупців житла», — зазначила Дмітрієва.

Дмітрієва вважає, що зниженню ставок на первинному ринку сприятимуть такі фактори:

подальше скорочення облікової ставки від НБУ;

розвиток економіки України;

посилення макрофінансової допомоги, нові вливання в бюджет;

розширення програми «єОселя», зокрема проєктів, які знаходяться на стадії будівництва;

створення нових програм для придбання житла від девелоперів;

поновлення заморожених, через повномасштабне вторгнення, будівництв.

Як змінюється іпотечне кредитування у 2024 році

Тенденції, які зародилися у іпотечному кредитуванні в кінці 2023 року, продовжуються і цьогоріч. Дмітрієва виділила основні з них:

перший внесок — 30% від загальної вартості житла;

90% від загальної кількості угод вкладаються у Києві, також іпотеку активно беруть у Львові, Луцьку, Кам’янець-Подільському та інших містах;

переважно в іпотеку беруть 1 — 2-кімнатні квартири, площею 45 — 70 метрів квадратних;

переважно українці купують квартири ціною від 2 до 3 мільйонів гривень;

80% угод по іпотеці оформлені на період до 20 років, 20% - до 10 років;

частіше українці купують житло на етапі 50% від готовності;

на первинному ринку 30% від усіх іпотек — це іпотечні програми банків і девелоперів.

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«Одна з головних переваг іпотеки на первинному ринку полягає в тому, що сума кредиту фіксується у гривні на момент укладання угоди, а в разі зміни курсу національної валюти залишок кредиту не перераховується. Тобто позичальник страхує себе від інфляційних ризиків», — наголошує Дмітрієва.

Потрібно розуміти, що розвиток іпотечного кредитування стимулюватиме будівництво. А це, своєю чергою, покращуватиме загальну економіку в країні.

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