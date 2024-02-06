В Україні спростили зміну цільового призначення землі — Finance.ua

В Україні спростили зміну цільового призначення землі Вчора 16:42 — Аграрний ринок

В Україні спростили зміну цільового призначення землі

Верховна Рада України ухвалила закон № 9627 про спрощення процедури зміни цільового призначення землі для цілей економічного відновлення.

Про це повідомив заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у Facebook.

«Верховна Рада прийняла ініційований мною закон № 9627 про кардинальне спрощення процедури зміни цільового призначення землі для цілей економічного відновлення», — сказано в повідомленні.

Головна мета закону

Ліквідувати зайві бюрократичні перепон для людей, які хочуть побудувати в Україні новий завод або інший промисловий чи енергетичний обʼєкт.

Замість 1−3 років отримання всіх необхідних дозволів займатиме не більше 1,5 місяця.

«Також прибираються можливості для чиновників регіонального рівня пускати підприємця, який не хоче платити хабарів, „по великому колу“ збирання довідок. Цього багатомільярдного ринку „подяк у конвертах“ більше не буде», — зазначив Кисилевський.

За його словами, Україна просто не може собі дозволити відлякувати промислових інвесторів складними та довгими процедурами і корупцією.

«Навпаки, кожен хто вміє будувати заводи, має отримати від держави максимальне сприяння», — пояснив депутат.

Що зміниться

«Після того, як президент підпише закон і він набуде чинності, зміна цільового призначення землі відбуватиметься на підставі висновку уповноваженого органу містобудування та архітектури місцевої ради щодо можливості розміщення запланованого об'єкту. Без обовʼязкового розроблення містобудівної документації та документації із землеустрою», — розповів Кисилевський.

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Він додав, що вже півтора року така спрощена процедура діє для релокованих підприємств, мультимодальних терміналів, портів на Дунаї, житла для ВПО, інженерно-комунікаційних мереж, об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури. Тепер дію розширили й на обʼєкти промисловості та енергетики.

«Спрощена процедура стосуватиметься земель за межами населених пунктів, щодо яких ще немає розробленої містобудівної документації. Розповсюджуватиметься на перелік об'єктів промисловості та енергетики, визначений законом. І діятиме на період воєнного стану плюс п’ять років. Тобто умовний період відбудови», — підсумував депутат.

Ця ініціатива є одним з елементів Плану розвитку переробної промисловості в Україні.

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