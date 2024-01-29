Як зросли ціни на землю після приходу бізнесу — експерт Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Як зросли ціни на землю після приходу бізнесу — експерт

За перші 2 тижні 2024 року юридичні особи купили 73 ділянки сукупною площею 233 гектари.

Про це повідомив у Facebook аналітик Київської школи економіки (KSE) Роман Нейтер.

«Навіть при цих 73 транзакціях є певна особливість. При купівлі підмораторних земель є мінімальна ціна, що дорівнює нормативно-грошовій оцінці (НГО) землі. Якщо серед всіх ділянок, що були продані в 2024 році, медіанне співвідношення ціни продажу до НГО становить 1,03 — тобто ціна лише на 3% вища за НГО — то серед ділянок, придбаних юрособами в 2024 році, медіана становить 2,09. Тобто ціна продажу на 109% перевищує мінімальну ціни продажу», — сказав експерт.

Прогнози

Як пише Нейтер, ще зарано говорити про довготривалий/підтверджений ефект. Але перші результати свідчать про те, що ми можемо побачити значний приріст ціни пов’язаний з доступом до ринку колишніх підмораторних земель юридичних осіб.

«Доречі. Я не дарма кажу, що відкрили доступ юридичних осіб саме до колишніх підмораторних земель. Юріки і до 2024 року могли набути у власність сільгоспземлю. Так з липня 2021 року і до 2024 року юридичні особи набули у власність 1637 ділянки сукупною площею 3,2 тисячі гектарів», — резюмував він.

Нагадаємо, місцеві громади минулого року заробили 1,6 млрд гривень, продаючи та здаючи в оренду комунальну нерухомість та землі через онлайн-аукціони. Про це повідомляє Міністерство економіки з посиланням на щорічний рейтинг міст від Прозорро. Продажі. За підсумками 2023 року щорічний рейтинг міст Прозорро. Продажі очолили Золотоноша Черкаської області, Балта в Одеській області та Київ. Загалом до рейтингу потрапили 26 міст, які найактивніше реалізовували свої активи на Прозорро. Продажі у 2023 році. Державні онлайн-аукціони у 2023 році допомогли заробити до місцевих бюджетів щонайменше 1,6 млрд гривень.

До першої п’ятірки міст із найвищою ефективністю управління майном через онлайн-аукціони потрапили також Луцьк та Лубни. Міські бюджети заробили понад 12,5 млн та майже 4,8 млн гривень відповідно від реалізації комунальних активів.

Довідка Finance.ua:

В Україні 1 січня 2024 року офіційно відкрито другий етап ринку землі. Нагадуємо основні нововведення, які він передбачає:

юридичні особи отримали право купувати землі сільськогосподарського призначення,

купувати можна лише приватні земельні ділянки загальною площею не більше 10 тис. га,

продаж комунальної та державної землі залишається забороненим,

фізичні та юридичні особи не можуть мати у власності більше 10 тис. га,

іноземці не мають права ані продавати, ані купувати землю,

мінімальна ціна купівлі с/г земель має бути не нижче НГО (нормативна грошова оцінка),

переважне право на купівлю ділянки залишається за орендарями.

Нагадаємо, що ринок землі було відкрито 1 липня 2021 року з моменту набрання чинності закону України № 552-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення».

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