Як зросли ціни на землю після приходу бізнесу — експерт
За перші 2 тижні 2024 року юридичні особи купили 73 ділянки сукупною площею 233 гектари.
Про це повідомив у Facebook аналітик Київської школи економіки (KSE) Роман Нейтер.
«Навіть при цих 73 транзакціях є певна особливість. При купівлі підмораторних земель є мінімальна ціна, що дорівнює нормативно-грошовій оцінці (НГО) землі. Якщо серед всіх ділянок, що були продані в 2024 році, медіанне співвідношення ціни продажу до НГО становить 1,03 — тобто ціна лише на 3% вища за НГО — то серед ділянок, придбаних юрособами в 2024 році, медіана становить 2,09. Тобто ціна продажу на 109% перевищує мінімальну ціни продажу», — сказав експерт.
Прогнози
Як пише Нейтер, ще зарано говорити про довготривалий/підтверджений ефект. Але перші результати свідчать про те, що ми можемо побачити значний приріст ціни пов’язаний з доступом до ринку колишніх підмораторних земель юридичних осіб.
«Доречі. Я не дарма кажу, що відкрили доступ юридичних осіб саме до колишніх підмораторних земель. Юріки і до 2024 року могли набути у власність сільгоспземлю. Так з липня 2021 року і до 2024 року юридичні особи набули у власність 1637 ділянки сукупною площею 3,2 тисячі гектарів», — резюмував він.
Нагадаємо, місцеві громади минулого року заробили 1,6 млрд гривень, продаючи та здаючи в оренду комунальну нерухомість та землі через онлайн-аукціони. Про це повідомляє Міністерство економіки з посиланням на щорічний рейтинг міст від Прозорро. Продажі. За підсумками 2023 року щорічний рейтинг міст Прозорро. Продажі очолили Золотоноша Черкаської області, Балта в Одеській області та Київ. Загалом до рейтингу потрапили 26 міст, які найактивніше реалізовували свої активи на Прозорро. Продажі у 2023 році. Державні онлайн-аукціони у 2023 році допомогли заробити до місцевих бюджетів щонайменше 1,6 млрд гривень.
До першої п’ятірки міст із найвищою ефективністю управління майном через онлайн-аукціони потрапили також Луцьк та Лубни. Міські бюджети заробили понад 12,5 млн та майже 4,8 млн гривень відповідно від реалізації комунальних активів.
Довідка Finance.ua:
В Україні 1 січня 2024 року офіційно відкрито другий етап ринку землі. Нагадуємо основні нововведення, які він передбачає:
- юридичні особи отримали право купувати землі сільськогосподарського призначення,
- купувати можна лише приватні земельні ділянки загальною площею не більше 10 тис. га,
- продаж комунальної та державної землі залишається забороненим,
- фізичні та юридичні особи не можуть мати у власності більше 10 тис. га,
- іноземці не мають права ані продавати, ані купувати землю,
- мінімальна ціна купівлі с/г земель має бути не нижче НГО (нормативна грошова оцінка),
- переважне право на купівлю ділянки залишається за орендарями.
Нагадаємо, що ринок землі було відкрито 1 липня 2021 року з моменту набрання чинності закону України № 552-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення».
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