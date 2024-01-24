Які області найбільше заробили від продажу та оренди землі минулого року — рейтинг Мінекономіки Сьогодні 19:32 — Казна та Політика

Які області найбільше заробили від продажу та оренди землі минулого року — рейтинг Мінекономіки

Місцеві громади минулого року заробили 1,6 млрд гривень, продаючи та здаючи в оренду комунальну нерухомість та землі через онлайн-аукціони.

Про це повідомляє Міністерство економіки з посиланням на щорічний рейтинг міст від Прозорро. Продажі.

«За підсумками 2023 року щорічний рейтинг міст Прозорро. Продажі очолили Золотоноша Черкаської області, Балта в Одеській області та Київ. Загалом до рейтингу потрапили 26 міст, які найактивніше реалізовували свої активи на Прозорро. Продажі у 2023 році. Державні онлайн-аукціони у 2023 році допомогли заробити до місцевих бюджетів щонайменше 1,6 млрд гривень», — сказано в повідомленні.

У порівнянні з першим роком повномасштабного вторгнення у 2023 році ще кілька десятків міст повернулися до реалізації активів через державні онлайн-аукціони Прозорро. Продажі.

«Загалом у 2023 році з системою працювали 334 територіальні громади, які оголосили понад 7,3 тисячі успішних торгів з малої приватизації, оренди комунального майна та здачі в оренду й продажу земель. І це можливість для громад самостійно генерувати надходження до своїх бюджетів й залучати бізнес, який викуповує та бере в оренду комунальні активи», — прокоментував Сергій Бут, СЕО Прозорро. Продажі.

Які громади найбільше заробили від продажу та оренди землі минулого року:

органи місцевого самоврядування в Золотоноші успішно провели минулого року 61 аукціон із 78 оголошених. Завдяки онлайн-аукціонам місцевий бюджет отримав майже 1,9 млн гривень;

168 успішних торгів принесли Балті понад 23,3 млн гривень;

столичний бюджет у 2023 році поповнився на понад 141,4 млн гривень за підсумками майже пів тисячі аукціонів.

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До першої п’ятірки міст із найвищою ефективністю управління майном через онлайн-аукціони потрапили також Луцьк та Лубни. Міські бюджети заробили понад 12,5 млн та майже 4,8 млн гривень відповідно від реалізації комунальних активів.

До топ-10 міст за підсумками 2023 року також увійшли Чернівці, Дніпро, Тернопіль, Львів та Кременчук.

Львів, який посів 9-ту сходинку, за результатами минулого року залучив найбільше коштів у системі серед усіх міст. Мала приватизація, оренда та земля принесли до його бюджету майже 160,4 млн гривень.

Довідка Finance.ua:

за майже сім років роботи онлайн-аукціони Прозорро. Продажі допомогли залучити до місцевих бюджетів понад 6,3 млрд гривень;

управління майном громад, а саме продаж обʼєктів малої приватизації, оренда комунального майна та оренда й продаж земель комунальної власності через державні онлайн-аукціони Прозорро. Продажі є обовʼязковими для органів місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

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