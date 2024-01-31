Ринок землі: ціни, висновки та прогнози (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ринок землі: ціни, висновки та прогнози (інфографіка)

Особисті фінанси
19
Ринок землі: ціни, висновки та прогнози (інфографіка)
Ринок землі: ціни, висновки та прогнози (інфографіка)
Середньозважена ціна на сільгоспземлю у 2023 році становила 37 тис. грн/га, що на 13% вище від показника позаминулого року (32,8 тис. грн/га у 2022 р.).
У 4 кв. 2023 р. середньозважена ціна на сільськогосподарську землю знизилась на 2% у порівнянні з попереднім кварталом — з 38,5 тис. грн/га до 37,7 тис. грн/га.
Про це йдеться в огляді КSЕ («Аналітичному огляді земельного ринку в Україні за 4 квартал та грудень 2023 року» Центру досліджень продовольства та землекористування при Київській школі економіки (KSE Агроцентр).
Однак зниження цін не торкнулось земель з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», які, навпаки, здорожчали з 39,1 тис. грн/га у 3-му кв. до 39,4 тис. грн/га у 4-му кв. 2023 р.
Ринок землі: ціни, висновки та прогнози (інфографіка)
Середньозважена ціна на сільськогосподарську землю зросла упродовж 2023 року на 8,3%, випередивши річні темпи інфляції в Україні (5,1% станом на 01.12.2023).
Таким чином номінальна капіталізація ринку за підсумками минулого року зросла на 89,9 млрд грн.

Ціни за регіонами

В регіональному розрізі найвищі ціни на землю у 2023 році спостерігалися в:
Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Київській та Полтавській областях.
Найнижчі ціни — в областях, що найбільше потерпали від окупації або бойових дій: Луганській, Запорізькій та Херсонській. Високі ціни в західних областях.
Високі ціни в західних областях України, ймовірно, повʼязані не стільки з високою якістю ґрунтів в цих регіонах, а з накладеними обмеженнями на ринку, що призводять до високих транзакційних витрат.
Ринок землі: ціни, висновки та прогнози (інфографіка)

Де земля приносить найбільше податків

Серед областей за розміром надходжень громад у розрахунку на кількість землі у лідерах знаходиться Дніпропетровська область — 747 грн податків з гектара землі сільськогосподарського призначення, що значно перевищує загальнонаціональний показник у 142 грн/га.
Окрім цього, високі надходження продемонстрували громади західних областей, зокрема Івано-Франківської (396 грн/га), Львівської (381 грн/га), Чернівецької (373 грн/га) та Закарпатської областей (326 грн/га).
Ринок землі: ціни, висновки та прогнози (інфографіка)

Результати

Як результат, за оцінкою KSE, економічні втрати аграрного сектору становлять $40,2 млрд , що перевищує сукупну додану вартість сектору у рекордному 2021 році. При цьому аграрії в інших країнах, як, наприклад у США та Німеччині, у 2022 та 2023 роках отримали рекордні за останню декаду прибутки.
Російська агресія вже знищила активів в агросекторі на близько $9 млрд (KSE, 2023), що становить приблизно третину всього акумульованого капіталу в секторі.

Кредити

Іншими словами, обсяг потенційного забезпечення кредитів в аграрному секторі зменшився на третину. Таким чином, значне погіршення фінансового стану та руйнування об'єктів застави суттєво підривають спроможність аграріїв залучати фінансові ресурси для поповнення обігового капіталу, про довгострокові інвестиції - годі й казати.

Довідка Finance.ua:

  • Як власникам паїв захистити права після відкриття ринку землі для юросіб — роз’яснення юриста.
  • Топ-10 компаній, які володіють найбільшою кількістю землі.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото. Кредит онлайн на картку💰
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.