Ринок землі: ціни, висновки та прогнози (інфографіка) — Finance.ua

Ринок землі: ціни, висновки та прогнози (інфографіка) Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Ринок землі: ціни, висновки та прогнози (інфографіка)

Середньозважена ціна на сільгоспземлю у 2023 році становила 37 тис. грн/га, що на 13% вище від показника позаминулого року (32,8 тис. грн/га у 2022 р.).

У 4 кв. 2023 р. середньозважена ціна на сільськогосподарську землю знизилась на 2% у порівнянні з попереднім кварталом — з 38,5 тис. грн/га до 37,7 тис. грн/га.

Про це йдеться в огляді КSЕ («Аналітичному огляді земельного ринку в Україні за 4 квартал та грудень 2023 року» Центру досліджень продовольства та землекористування при Київській школі економіки (KSE Агроцентр).

Однак зниження цін не торкнулось земель з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», які, навпаки, здорожчали з 39,1 тис. грн/га у 3-му кв. до 39,4 тис. грн/га у 4-му кв. 2023 р.

Середньозважена ціна на сільськогосподарську землю зросла упродовж 2023 року на 8,3%, випередивши річні темпи інфляції в Україні (5,1% станом на 01.12.2023).

Таким чином номінальна капіталізація ринку за підсумками минулого року зросла на 89,9 млрд грн.

Ціни за регіонами

В регіональному розрізі найвищі ціни на землю у 2023 році спостерігалися в:

Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Київській та Полтавській областях.

Найнижчі ціни — в областях, що найбільше потерпали від окупації або бойових дій: Луганській, Запорізькій та Херсонській. Високі ціни в західних областях.

Високі ціни в західних областях України, ймовірно, повʼязані не стільки з високою якістю ґрунтів в цих регіонах, а з накладеними обмеженнями на ринку, що призводять до високих транзакційних витрат.

Де земля приносить найбільше податків

Серед областей за розміром надходжень громад у розрахунку на кількість землі у лідерах знаходиться Дніпропетровська область — 747 грн податків з гектара землі сільськогосподарського призначення, що значно перевищує загальнонаціональний показник у 142 грн/га.

Окрім цього, високі надходження продемонстрували громади західних областей, зокрема Івано-Франківської (396 грн/га), Львівської (381 грн/га), Чернівецької (373 грн/га) та Закарпатської областей (326 грн/га).

Результати

Як результат, за оцінкою KSE, економічні втрати аграрного сектору становлять $40,2 млрд , що перевищує сукупну додану вартість сектору у рекордному 2021 році. При цьому аграрії в інших країнах, як, наприклад у США та Німеччині, у 2022 та 2023 роках отримали рекордні за останню декаду прибутки.

Російська агресія вже знищила активів в агросекторі на близько $9 млрд (KSE, 2023), що становить приблизно третину всього акумульованого капіталу в секторі.

Кредити

Іншими словами, обсяг потенційного забезпечення кредитів в аграрному секторі зменшився на третину. Таким чином, значне погіршення фінансового стану та руйнування об'єктів застави суттєво підривають спроможність аграріїв залучати фінансові ресурси для поповнення обігового капіталу, про довгострокові інвестиції - годі й казати.

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