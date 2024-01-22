Бізнес не купує землю, а продає. Топ-10 компаній, які володіють найбільшою кількістю землі — Finance.ua

Бізнес не купує землю, а продає. Топ-10 компаній, які володіють найбільшою кількістю землі Сьогодні 11:01 — Аграрний ринок

Бізнес не купує землю, а продає. Топ-10 компаній, які володіють найбільшою кількістю землі

З січня 2024 року ринок землі став відкритим для юридичних осіб. За перші два тижні цього року компанії придбали 207 гектарів земельних ділянок.

Про це свідчать дані Опендатабот.

«Відтепер компанії мають право офіційно купувати до 10 тисяч гектарів землі. Попри очікування, бізнес, навпаки, почав продавати ту землю, що вже була у його власності, аніж купляти нову», — сказано в повідомленні.

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Наразі Державний земельний кадастр відстежує 281 українську компанію, кожна з яких володіє земельними ділянками понад 100 гектарів.

Які компанії в Україні володіють найбільшою кількістю землі?

Найбільшою кількістю землі в Україні наразі володіє агрофірма «Світанок»: понад 5 тисяч га.

На другому місці — Дружківське рудоуправління: 3,3 тисячі га.

Трійцю замикає «Землетрейд» — 3,1 тисяча га.

Інфографіка: Опендатабот

З топ-10 компаній, які володіють найбільшою кількістю угідь в країні, лише «Землетрейд» продала 20 гектарів від початку відкриття ринку землі. Інші ж бізнеси жодних операцій із землею поки не проводили.

З-під уваги ДЗК та, відповідно, з топу землевласників від початку року вже вийшли дві компанії. Ці бізнеси розпродали свій земельний банк так, що в них залишилось менше 100 гектарів землі. Йдеться про «Долина» та «Екор Гарден СТС». Станом на 1 січня 2024 року ці компанії володіли землею площею 388 та 120 гектарів відповідно.

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Нагадаємо, з 1 липня 2021 року ринок землі в Україні відкрився з суттєвими обмеженнями — землю могли купувати лише фізособи, по 100 га «в одні руки». Проте вже у 2024 році сільськогосподарські землі зможуть купувати юридичні особи — це будуть зовсім інші об'єми, до 10 тисяч гектарів. Як розповів комерційний директор компанії «Твоє коло» Єгор Лісничий, фактор відкриття ринку для юридичних осіб стане першим суттєвим фактором, що призведе до зростання вартості землі.

Довідка Finance.ua:

1 січня 2024 року в Україні стартував новий етап впровадження закону «Про ринок землі» — ринок відкрився для юридичних осіб. Проте депутати внесли законопроєкт про відтермінування відкриття ринку землі для юросіб і підвищення розміру отримання у власність ділянок однією особою до 1 січня 2025 року;

за період роботи ринку було продано лише 1% земель, з яких 99,5% залишилися в аграрному виробництві.

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