В Україі новий етап земельної реформи: що передбачає та скільки угод уклали з 1 січня 2024 — Finance.ua

В Україі новий етап земельної реформи: що передбачає та скільки угод уклали з 1 січня 2024 Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

В Україі новий етап земельної реформи: що передбачає та скільки угод уклали з 1 січня 2024

В Україні 1 січня 2024 року офіційно відкрито другий етап ринку землі. Нагадуємо основні нововведення, які він передбачає:

юридичні особи отримали право купувати землі сільськогосподарського призначення,

купувати можна лише приватні земельні ділянки загальною площею не більше 10 тис. га,

продаж комунальної та державної землі залишається забороненим,

фізичні та юридичні особи не можуть мати у власності більше 10 тис. га,

іноземці не мають права ані продавати, ані купувати землю,

мінімальна ціна купівлі с/г земель має бути не нижче НГО (нормативна грошова оцінка),

переважне право на купівлю ділянки залишається за орендарями.

Нагадаємо, що ринок землі було відкрито 1 липня 2021 року з моменту набрання чинності закону України № 552-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення».

За період роботи ринку було продано лише 1% земель, з яких 99,5% залишилися в аграрному виробництві.

Скільки йде в бюджет

Отримана можливість громадам здавати в оренду с/г землі комунальної власності через Prozorro. Продажі наповнює їхні бюджети щорічно 355,2 млн грн доходу. А обіг та використання с/г земель приносить громадам у середньому 10%-12% від сукупного бюджету громад.

Ціна на землю

З початку 2023 року середньозважена ціна на землю зросла на 10,4% до 38,5 тис. грн/га, тобто капіталізація ринку сільгоспземель зросла на 115,1 млрд грн.

Що це дасть

Другий етап земельної реформи дозволить збільшити вартість земельних ділянок приватної власності та доходи землевласників. Надходження до місцевих бюджетів громад також зростатимуть. Крім того, українським агровиробникам відкриється доступ до банківського кредитування під заставу землі.

Як заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час телемарафону, протягом першого тижня від моменту старту другого етапу ринку землі в Україні не було укладено жодної угоди за участю юридичних осіб.

«У нас цілий тиждень вже нового року. У нас немає ні однієї угоди в країні з юридичної особою (на ринку землі - авт.). Ніхто не спішить», — сказав він 8 січня.

Він політики зауважив, що вільний ринок землі дозволить Україні залучати інвестиції в економіку та спонукатиме бізнес до розвитку.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, повнолітні громадяни України можуть безкоштовно отримати державні та комунальні землі для приватизації та користування.

Ось так Земельний кодекс України описує цільове призначення та розміри земель для приватного користування, а також категорії громадян, які можуть отримати безкоштовну землю у власність:

Земля для працівників сільськогосподарських підприємств, закладів освіти, культури й охорони здоров’я. Це можуть бути як державні, так і комунальні установи, організації, підприємства. Розмір ділянки — середній по цій місцевості чи по підприємству.

Ділянки для учасників фермерських господарств. Розміри землі, що їм надається, визначаються як середні на території певної місцевої ради.

Для ведення садівництва — для тих громадян, що створюють індивідуальні або колективні сади (багаторічні плодові насадження), вирощують сільськогосподарські культури. Розмір — не більше 0,12 гектари.

Ділянки тим, хто будує та обслуговує житлові будинки, господарські та присадибні будівлі. Зокрема, співвласникам квартир багатоквартирного будинку. Розмір — до 0,1 га у містах, до 0,25 га у селах.

Для ведення особистого користування — тим, хто планує вести особисте селянське господарство. Розмір — не більше 2 га.

Ділянки для тих, хто планує особисте дачне будівництво, індивідуальні гаражі. Розмір — не більше 0,1 гектара.

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