В Україні відкрили ринок землі для юросіб — Finance.ua

В Україні відкрили ринок землі для юросіб Сьогодні 21:13 — Аграрний ринок

В Україні відкрили ринок землі для юросіб

1 січня 2024 року в Україні стартував новий етап впровадження закону «Про ринок землі» — ринок відкрився для юридичних осіб. Також громадяни отримали право набувати у власність до 10 тис. га землі.

Як повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram , народний депутат, колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков разом із групою колег-парламентаріїв внесли законопроєкт про відтермінування відкриття ринку землі для юросіб і підвищення розміру отримання у власність ділянок однією особою до 1 січня 2025 року.

Железняк пообіцяв зареєструвати альтернативний законопроєкт із підвищеним до 100 тис. га лімітом на купівлю земель.

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«Мій друг і шановний колега Дмитро Разумков із групою подав законопроєкт 10 366 про відтермінування цього етапу на рік. До 01/01/2025. Планую допомогти колезі і спробувати переконати на більш радикальні дії. Тому подам від себе альтернативний цьому закону, де не тільки зберігаємо введення другого етапу з 2024-го, а й ще запропоную збільшити ліміт до 100 тис. га через рік», — написав Железняк.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту 10 369 , у жовтні 2023 року під час опитування понад 1000 агропідприємств з’ясувалося, що 87% респондентів виступили категорично проти підвищення ліміту продажів сільгоспземель зі 100 га до 10 000 га з 2024 року.

З усіх опитаних фермерів тільки 3% готові до збільшення граничного обсягу купівлі землі однією юридичною особою і 5% скоріше схвалюють нові умови.

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«Бажання малих і середніх аграріїв відтермінувати збільшення з 2024 року лімітів на купівлю землі пояснюється критичним фінансовим станом агропідприємств у 2023 році. В умовах війни вони просто не мають коштів на купівлю землі», — зазначається в документі.

Автори законопроєкту констатували, що негативне ставлення суспільства до збільшення з наступного року лімітів на купівлю землі також довела підтримка громадянами відповідної електронної петиції президенту України, яка зібрала необхідні 20 тис. голосів лише за 20 днів.

«Задля збереження балансу та надання рівних прав для всіх без винятку українських аграріїв ми проти підвищення ліміту землі з поточних 100 до 10 тис. гектарів в „одні руки“ з 2024 року, однак не заперечуємо допуск до ринку юридичних осіб, оскільки згідно із Земельним кодексом України власниками таких юридичних осіб (що купують землю) можуть бути лише громадяни України», — ідеться в проєкті закону.

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Крім того, законопроектом пропонується залишити до кінця війни та ще на два роки після неї 100 гектарів в «одні руки» як для юридичних, так і для фізичних осіб.

Раніше повідомлялося, що ринок землі стартував 1 липня 2021 року. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю могли тільки фізособи — громадяни України з обмеженням 100 га.

Всеукраїнська аграрна рада, Аграрний союз України, Всеукраїнський конгрес фермерів, Асоціація фермерів і приватних землевласників України та Всеукраїнський аграрний форум звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням знайти компроміс щодо другого етапу земельної реформи, який з 1 січня 2024 року запроваджує продаж в «одні руки» до 10 тис. га.



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Вони заявили, що бажання малих і середніх аграріїв відтермінувати збільшення з 2024 року лімітів на купівлю землі пояснюють критичним фінансовим станом агропідприємств у 2023 році: в умовах війни в них немає коштів на купівлю землі.



Голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков заявив, що закон про ринок землі не може діяти в умовах воєнного стану, коли велика кількість потенційних покупців перебуває в лавах ЗСУ.

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