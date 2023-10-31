В Україні введуть новий податок на землю — Finance.ua

В Україні введуть новий податок на землю Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

В Україні введуть новий податок на землю

Кабінет Міністрів України на засіданні 27 жовтня 2023 року схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування земель природно-заповідного фонду земельним податком». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає agronews.ua.

«Схвалено проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування земель природно-заповідного фонду земельним податком», — написав він.

Мельничук зазначив, що законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України і встановити ставки земельного податку на земельні ділянки, які належать до земель природно-заповідного фонду, в розмірі, що не перевищує 0,1% від їх нормативної грошової оцінки.

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Як повідомлялося, земельний податок мають сплачувати власники земельних ділянок (паїв) та постійні землекористувачі - фізичні та юридичні особи. Органи місцевого самоврядування самостійно встанoвлюють ставки плати за землю тa пільги щодо земельного податку, щo сплачується на відповідній території.

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Верховна Рада 15 березня 2022 року ухвалила закон, відповідно до якого в Україні тимчасово на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю за земельні ділянки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, а також за земельні ділянки, визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

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