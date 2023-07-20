Земля як інвестиція: як взяти участь у торгах та скільки треба за це заплатити — Finance.ua

Земля як інвестиція: як взяти участь у торгах та скільки треба за це заплатити Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Земля як інвестиція: як взяти участь у торгах та скільки треба за це заплатити

Ринок землі в Україні швидко розвивається. Земельні торги цікавлять багатьох людей, адже всі розуміють, що це надійна інвестиція.

Українці почали активно інвестувати у землі сільськогосподарського призначення. Їх ціна постійно зростає, а стабільність активу робить його вкрай привабливим для інвестицій.

Як повідомляє Українська універсальна біржа, для того щоб взяти участь в аукціоні, потрібно зробити два обов’язкові внески: реєстраційний та гарантійний. Без них учасника просто не допустять до аукціону. Документи про сплату цих внесків потрібно завантажити у систему Прозорро. Продажі.

Реєстраційний внесок становить 0,1 мінімальної заробітної плати, наразі це 670 гривень.

З гарантійним внеском складніше — потрібно заплатити 30% стартової ціни продажу або річної орендної плати.

Менеджери подачі заявок наголошують: відкладати сплату внесків на останній день чи навіть години не варто, адже внески вважаються сплаченими лише в той момент, коли вони зараховані на рахунки оператора електронного майданчика. Окрім того, усі дані, внесені в систему, будуть доступні загалу впродовж трьох років.

Якщо на торги зареєструвалося менш як два учасники, а закрита цінова пропозиція не містить кроку аукціону, то торги вважаються такими, що не відбулися, а з учасників стягнуть штраф.

До речі, 1 липня 2023 року українському ринку землі виповнилося 2 роки. Про успіхи першого етапу земельної реформи, майбутні перспективи ринку землі та агрогалузі, про можливості для приватного інвестора поговоримо на конференції - AgroInvestDay, що відбудеться 27 липня у Києві. Ця подія буде корисною для підприємців, IT, військових, держслужбовців та всіх, хто бажає вигідно інвестувати в українську землю і українського агровиробника. Для наших читачів діє знижка 10% на квиток за промокодом FinanceAgro.

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