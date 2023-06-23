Ринок землі в Україні: ціна за регіонами (інфографіка) — Finance.ua

Ринок землі в Україні: ціна за регіонами (інфографіка) Сьогодні 21:01 — Аграрний ринок

Ринок купівлі-продажу земель с/г призначення демонструє стійкість, інтерес з боку учасників ринку та перспективи розвитку. Темпи та обсяги укладання угод купівлі-продажу у воєнний час (після зупинення у лютому та поновлення у травні 2022 року роботи Державного земельного кадастру) поступово наздоганяють довоєнні показники.

Про це йдеться в аналітичному огляді підготовленому завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО), яка виконується компанією Chemonics International. Думка авторів не обов’язково є офіційною точкою зору USAID чи Уряду СШA.

Усього від початку відкриття ринку вже укладено понад 145 тис. угод купівлі-продажу земельних ділянок с/г призначення сукупною площею майже 325 тис. га. Таким чином, в обігу перебуває приблизно 1% від сільськогосподарських земель на підконтрольних Україні територіях, що в цілому відповідає показникам розвинутих економік.

Це означає, що ринок сільгоспземель в Україні попри воєнний стан залишається ліквідним і привабливим для інвесторів.У розрізі регіонів показник ліквідності, тобто відсоток землі в обігу, добре демонструє попит на сільгоспземлі на місцях. Сукупно наразі нараховується 7 регіонів, в яких частка сільгоспземель в обігу перевищує один відсоток.

Переважно ці регіони розташовані в центрі України. Абсолютним же лідером є Харківська область, у якій в обігу з моменту запуску ринку с/г земель перебуває 1,59% від всіх сільгоспземель в області. Найменша частка земель в обігу спостерігається на сході України, який зазнає впливу бойових дій ще з 2014 року, а також на заході України, в яких ринок сільгоспземель ускладнений порівняно малим розміром земельних ділянок.

Регіони

У розрізі регіонів найдорожчою у 2023 році була земля в Київській та Львівській областях, що вже традиційно спостерігається навколо привабливих мегаполісів[], де на ціноутворення суттєво впливає перспектива переведення угідь у несільськогосподарські землі.

Серед товарних земель найдорожчими є землі Тернопільської та Івано-Франківської областей, найдешевша товарна земля у Волинській області.

Довідка Finance.ua:

Воєнний стан в Україні вплинув і на регулювання земельних відносин. На початку повномасштабної війни був закритий доступ до реєстрів, кадастру, безоплатну передачу земельних ділянок у власність заборонили. Утім, уже в травні 2022 року відновив свою роботу Держреєстр прав на нерухоме майно, а в червні - Державний земельний кадастр.

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