Що буде з проблемними землями в Україні — думки експертів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що буде з проблемними землями в Україні — думки експертів

Аграрний ринок
15
Після початку повномасштабної війни багато української сільськогосподарської землі постраждало від мінування, підриву Каховської ГЕС та інших дій російських окупантів. Який наразі їхній стан, які збитки, чи є план відновлення таких земель?
Відповідь на ці питання шукали учасники дискусії «Майбутнє агросектору і ринку землі: глобальне бачення і локальні виклики», яка відбулася в межах конференції AgroInvestDay.
Так, аналітик Центру досліджень продовольства і землекористування Київської школи економіки Роман Нейтр повідомив, що в зоні ризику близько третини всіх сільськогосподарських земель України — це ті території, де відбувалися активні бойові дії.
«Світовий банк оцінює вартість розмінування в Україні приблизно в 34 млрд дол. Це дуже багато. Київська школа економіки робила розрахунки, у нас вийшов коридор від 17 млрд дол. до 36 млрд дол. Потреба в розмінуванні залежить від кількох аспектів. Найголовніший — інтенсивність бойових дій на певному напрямку.
Читайте також
Якщо, умовно кажучи, було кілька прильотів і на цьому все, то найімовірніше такі землі будуть розміновуватися. Цим можуть займатися приватні оператори протимінної діяльності. Вартість розмінування тоді становить близько 600 дол. за 1 га — це та цифра, яку я чув. Або ж фермери займатимуться цим самостійно. Ми вже бачимо багато прикладів, коли перероблюють трактори, роблять дистанційне керування тощо", — зазначив Нейтр.
Він додав, що ситуація буде гіршою в регіонах, де довго й активно тривали бойові дії.
Місце для вашої реклами
«Умовно кажучи, під Бахмутом найімовірніше не буде доцільно розміновувати. Вартість розмінування гектару в такому випадку — близько 20 тис. дол. за 1 га, якщо спиратися на дані компанії HALO Trust, які вони надавали Світовому банку. Тобто там, де були активні бойові дії, ми ці землі втратили», — звернув увагу аналітик КШЕ.
Натомість керівник напряму земельної реформи програми USAID АГРО Сергій Кубах наголосив, що розміновувати територію потрібно в будь-якому разі, бо це насамперед — безпека людей.
«Але не всі території у воєнний час потребують розмінування. На мою думку, територія вздовж кордону залишатиметься замінованою, виходячи з потреб оборони та безпеки. Питання розмінування там, де є цивільні, інфраструктура, де живуть люди — там треба розміновувати. І це не має лягати виключно на аграріїв. Це міжнародна потреба, потрібне міжнародне фінансування, щоб Україна порушувала питання перед донорами», — зазначив він.
Читайте також
Інше питання рекультивації земельної ділянки. Саме тут, за словами Сергія Кубаха, вмикається економіка. Адже якщо вартість рекультивації сягає ціни земельної ділянки, тоді потрібно виводити її із сільгоспвиробництва та переводити в інші категорії.
На думку лектора Біржового Університету, сертифікованого спеціаліста НКЦПФР України за напрямом «Торгівля цінними паперами» Богдана Сидоренка, до питання відновлення сільськогосподарських земель має насамперед долучитися держава, адже агросектор — це стратегічна галузь в Україні.
«Це можуть бути пільгові кредити, податкові знижки. Для держави завжди є можливість такими процесам маніпулювати, навіть щоб проблемна земля якнайшвидше прийшла до фермера та працювала», — наголосив експерт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.