Хто та скільки землі купує в Україні — Finance.ua

Хто та скільки землі купує в Україні Сьогодні 12:03 — Аграрний ринок

Хто та скільки землі купує в Україні

Ринок сільськогосподарської землі запрацював в Україні 1 липня 2021 року. Однак пропрацював він недовго — близько 8 місяців, адже через повномасштабну війну були закриті реєстри й угоди купівлі-продажу не укладалися. Відновлюватися ринок почав у червні минулого року, тобто через майже 4 місяці простою.

Комерційний директор компанії «Твоє Коло» Єгор Лісничий під час свого виступу на конференції AgroInvestDay , розповів, хто та скільки землі купує в Україні.

За словами експерта, після старту ринку землі в неї вкладалися здебільшого підприємці — власники середнього та великого бізнесу. І їхня домінантна позиція зберігалася приблизно пів року.

Після повторного запуску ринку в червні 2022-го суттєво зросла доля айтівців, кількість підприємців навпаки скоротилася.

Наразі ж найбільша доля купівлі землі припадає і на підприємців, і на айтівців, але вони розмилися іншими категоріями.

«Інвест-консультанти, професійні інвестори почали розглядати інвестиції в сільськогосподарську землю як в класичний інструмент нерухомості. Тобто той, хто розраховував 20−30% у своєму портфелі покласти на нерухомість — комерцію, квартири чи щось подібне — вони розглядають землю, як аналог класичної нерухомості. Це дуже велика зміна на ринку», — зазначив Лісничий.

Найбільше наразі купують ділянки від 0 до 5 га, але, звертає увагу експерт, такі інвестори повертаються, адже вкластися в землю можна віддалено і на 99% це пасивно для інвестора.

Попит на сільськогосподарську землю серед приватних інвесторів зараз набагато більший, ніж був на старті ринку:

«Перший провал на графіку — це був початок повномасштабної війни. Потім провал — у жовтні 2022-го — тоді були дуже активні обстріли Києва, що відобразилося на психічному стані нашого інвестора. А далі - тільки зростання та збільшення кількості угод», — розповів Лісничий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.