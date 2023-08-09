Експерт назвав п’ять агрокомпаній, у які варто інвестувати — Finance.ua

Експерт назвав п’ять агрокомпаній, у які варто інвестувати Сьогодні 19:30 — Аграрний ринок

Експерт назвав п’ять агрокомпаній, у які варто інвестувати

Інвестування в агросектор на фондовому ринку — це насамперед інвестування в компанії, які займаються сільським господарством.

Під час конференції AgroInvestDay інвестор-практик з 15-річним досвідом Віталій Федоришен озвучив декілька компаній, які мають перспективу зростання, тому до них потрібно придивитися уважніше.

За словами експерта, сьогодні інформація по тій чи іншій компанії перебуває у відкритому доступі, тому з нею може ознайомитися та детально вивчити кожний охочий — чи то будуть фундаментальні показники, чи операційні.

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Так, Федоришен насамперед радить звернути увагу на українську компанію МХП, акції якої торгуються на Лондонській біржі. Він озвучив кілька ключових показників, чому компанія приваблива для інвестування:

8 місце в переліку Forbes «100 найбільших приватних компаній України» (станом на 2021 рік);

виробничі потужності в 12 областях України;

експорт до понад 70 країн світу: зерно, олія та м’ясо птиці;

експортний виторг — 522 млн дол. за I квартал 2023 року;

загальний виторг — 746 млн за I квартал 2023 року;

ринкова капіталізація компанії - 3,85 млрд дол. станом на липень поточного року.

Ще один із привабливих активів, за словами Федоришена, — американська компанія Tyson Foods, яка є лідером світової індустрії м’ясопродуктів. Експерт виділив такі показники:

чистий прибуток за 2022 рік — 3,49 млрд дол.;

торішній виторг склав 53,28 млрд дол.;

Тyson Foods має отримати вигоду від економії на масштабі та зі своєї міцної позиції у виробництві високорентабельних готових продуктів у довгостроковій перспективі.

Також експерт радить звернути увагу на транснаціональну компанію Bunge, що входить до десятки найбільших зернових трейдерів. Річ у тім, що ситуація в Україні впливає на світові ринки, зокрема, зерна. Вихід росії із зернової угоди вже підштовхує ціни вгору і, як наголосив спікер, на цьому є можливість заробити.

Bunge працює у понад 40 країнах світу. За минулий рік компанія досягла рекордних фінансових показників. Її чистий прибуток за 2022-й склав 1,6 млрд дол., а виторг — 67,2 млрд дол.

Не менш привабливою є американська компанія Archer-Daniels-Midland, яка є одним із найбільших у світі виробників сільськогосподарської продукції і постачальником харчових інгредієнтів.

У 2022-му дохід компанії склав 102 млрд дол., а чистий прибуток протягом тогорічного січня-вересня — 3,34 млрд дол.

Федоришен звертає увагу, що Archer-Daniels-Midland виплачує дивіденди вже 91 рік поспіль.

Закриває цю п’ятірку науково-дослідна компанія Corteva Agriscience, яка завершила 2022 рік зі зростанням органічних продажів на 15%. Згідно з прогнозами, до 2025 року доходи компанії зростуть на рівні від 19,5 млрд дол. до 20,5 млрд дол.

У поточній ситуації на ринку Віталій Федоришен радить:

звертати увагу на трендові сектори;

стежити за новинами;

хеджувати ринкові ризики;

поступово нарощувати активи;

диверсифікувати інвестиції.

Також, звертає увагу експерт, портфель потрібно розділити на кілька частин:

структурні інструменти ETF (45−50%);

цікаві акції, які не враховані в куплені фонди (10−15%);

до 30% резерв для хеджування (кеш, купівля put, продаж call тощо);

до 20% на високоризикові угоди.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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