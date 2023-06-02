Експерт пояснив, у чому цінність землі як інвестиційного інструменту: Invest Talk Summit — Finance.ua

Експерт пояснив, у чому цінність землі як інвестиційного інструменту: Invest Talk Summit Сьогодні 12:30 — Аграрний ринок

Експерт пояснив, у чому цінність землі як інвестиційного інструменту: Invest Talk Summit

Землі більше не ставатиме, а тільки менше, з огляду на те, що агрокліматичні умови змінюються. Окрім того, земля — це основний засіб виробництва в аграрних компаніях. Українське агро — це величезна частина вітчизняної економіки, а також воно дуже глибоко інтегроване у світову продовольчу безпеку.

Про це під час панельної дискусії «Інвестиційний потенціал українського аграрного сектора» на Invest Talk Summit (організованого сайтом «Мінфін» за підтримки Finance.ua), заявив СЕО та засновник компанії «Твоє коло», засновник «М'ясторія» Андрій Усенко.

«Земля — це актив, який морально та фізично не застаріває. Земля в Україні за якістю та родючістю — мабуть, найкраща в Європі. Як заробляти на цьому? Є дві основні складові: оренда та зростання вартості. По оренді можна орієнтуватися, що це 5−7%, і орендна плата щороку зростає. Аграрії - це про довгострокові стратегії і плани. Щодо зростання вартості самої землі, то тут є два головні чинники. Перший — економічний, тобто залежність зростання вартості від доданої вартості, яка створюється на цьому гектарі. Другий — попит, конкуренція за право придбати цю землю, бо ми на початку ринку й такої ціни вже не буде», — зазначив він.

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Усенко уточнив, що одними з важливих рушіїв для зростання ціни на землю стане завершення війни та етап, коли на ринок вийдуть юридичні особи та зможуть консолідувати 10 тис. гектарів на одну компанію.

Наступний крок, на думку експерта, — це вступ до Європейського Союзу та доступ до цього ринку іноземців.

«Сьогодні для приватних інвесторів саме той час, коли потрібно заходити, бо з 2024 року все стане веселіше», — резюмував Андрій Усенко.

Щоб дізнатися більше про ринок землі та як на ньому заробити, ви можете придбати повний запис Invest Talk Summit з виступами всіх спікерів і панельними дискусіями. Подробиці - за посиланням.

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