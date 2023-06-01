На ринку землі домінуватиме право оренди: Invest Talk Summit — Finance.ua

На ринку землі домінуватиме право оренди: Invest Talk Summit Сьогодні 20:00 — Аграрний ринок

На ринку землі домінуватиме право оренди: Invest Talk Summit

На українському ринку землі домінуватиме право оренди на землю, а не сам титул на землю. Купувати землю, окрім портфельного інвестора, який має бажання принести свої 5−10 тис. дол., щоб отримати більш-менш стабільний щорічний дохід, ніхто не хоче.

Про це під час панельної дискусії «Інвестиційний потенціал українського аграрного сектора» під час Invest Talk Summit , організованого сайтом «Мінфін» за підтримки Finance.ua, заявив генеральний директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа.

«Якщо говорити про великі операційні агрохолдинги, то на наступні 10 років право оренди залишатиметься домінуючим. Великі інвестори не зможуть зібрати, скажімо, 50 тис. гектарів землі, враховуючи, що зараз можна купувати по 100 гектарів в одні руки. Ми чекаємо на другий етап аграрної реформи, коли юридичній особі можна буде мати 10 тис. гектарів. Але найбільші наші холдинги — це сотні тисяч гектарів, середні - десятки тисяч гектарів», — зазначив він.

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СЕО та засновник компанії «Твоє коло» Андрій Усенко додав, що ринок землі відкрився, і на нього вийшли 28 млн гектарів землі, але в реалії їх виходить 1−2% на рік.

«Для того, щоб це був серйозний ринок, має пройти до п’яти років, щоб активніше все почало зростати та пішли купівлі-продажі. І чим більше зараз створюється попит, чим більше охочих купити, тим менше охочих продати. Бо для селянина, власника землі - це найцінніше, що існує у нього в житті. Основні продавці в перші роки ринку землі - це ті, кому потрібно зараз. Ті, хто можуть чекати, чекатимуть», — пояснив він.

Щоб дізнатися більше про ринок землі та як на ньому заробити, ви можете придбати повний запис Invest Talk Summit з виступами всіх спікерів і панельними дискусіями. Подробиці - за посиланням.

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