Рада ухвалила законопроект про спрощення оформлення права на землю — Finance.ua
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Рада ухвалила законопроект про спрощення оформлення права на землю

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Рада ухвалила законопроект про спрощення оформлення права на землю
Рада ухвалила законопроект про спрощення оформлення права на землю
Верховна Рада України ухвалила загалом законопроект № 7532, який передбачає спрощення нотаріальних та реєстраційних дій при набутті прав на земельні ділянки.
Про це йдеться в повідомленні парламенту.
Так, згідно з пояснювальною запискою, законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання вчинення нотаріальних та реєстраційних дій при набутті прав на земельні ділянки» передбачається:
  • Встановлення правила, яким перевірка відповідності набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення не здійснюється при купівлі земельних ділянок для ведення садівництва площею, що не перевищує 0,25 га, і для ведення особистого селянського господарства площею до 2 га.
  • Встановлення, що площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що належать на праві спільної сумісної власності подружжю, враховується у загальній площі земельних ділянок лише того з подружжя (колишнього подружжя), за ким зареєстровано право власності.
  • Надання можливості передачі переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення лише на певний термін, а не безстроково, як це є зараз.
  • Розширити перелік осіб, яким заборонено купувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення, включивши до нього учасників (акціонерів, членів) або кінцевих власників бенефіціарних юридичних осіб, до яких застосовані санкції.
  • Встановлення, що в разі державної реєстрації набуття права власності на земельну ділянку за суб’єктом переважного права або припинення права оренди землі одночасно проводиться держреєстрація у Державному реєстрі прав без подання відповідної заяви заявником.
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  • Поширення норми щодо можливості викупу земельних ділянок державної, комунальної власності особами, які протягом 3 років вирощують на них сади та ягідники, на випадки, коли відповідні насадження будуть висаджені до 2035 року.
  • Система оформлення права на земельні ділянки сільськогосподарського призначення повинна застосовуватись у період дії військового стану лише тоді, коли Державний земельний кадастр не функціонує протягом 30 робочих днів.
  • Зобов’язати землекористувачів, чиї права зареєстровані районними військовими адміністраціями у відповідних Книгах реєстрації, ініціювати внесення відомостей про такі права до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  • Відновити проведення земельних торгів щодо передачі у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності.
  • Врегулювати питання внесення до Державного земельного кадастру відомостей про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони земель та ґрунтів, обмеження у використанні земель на підставі документації із землеустрою у сфері охорони земель.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
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