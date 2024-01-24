Як власникам паїв захистити права після відкриття ринку землі для юросіб — роз’яснення юриста Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Як власникам паїв захистити права після відкриття ринку землі для юросіб — роз’яснення юриста

Власники пайових ділянок у разі наміру їх продати мають право шукати кращого покупця для своєї землі, а не зобов’язані реалізувати їх агропідприємствам, які орендують ці паї.

Це роз’яснив в інтерв'ю Українському радіо адвокат Олег Простибоженко, коментуючи допуск із січня юридичних осіб на ринок пайових сільгоспземель.

«Юридична особа тепер може викупити земельну ділянку, але тільки за вашою згодою. І бажано, щоб вона не тиснула на свого пайовика, орендодавця. Бо з досвіду ми спостерігали, що були такі агропідприємства, які не купували землю і не дозволяли своїм пайовикам продавати її іншим охочим. Були й підприємства, які тиснули на своїх пайовиків, мовляв, вони (підприємства) нібито мають переважне право купівлі, тому вони куплять за ціною, яку вони хочуть, а не люди», — зазначив він.

Тому, як наголосив юрист, важливо, аби люди розуміли, що агропідприємство купує не за скільки воно хоче, а за скільки домовитеся.

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«Якщо не можете домовитися, то ви маєте цілком законне право шукати кращого покупця для своєї землі. І це може бути тепер як юридична, так і фізична особа. Я досі бачу юридичних осіб, які примудряються у своїх пайовиків купити землю по 20 тис. грн за гектар. І я говорю не про піщані землі в північних регіонах, а про чорноземи центральної України. Тому тут завдання радше до людей розуміти — те, що юридична особа може купити, не означає, що ви зобов’язані саме їй продати і за ціною, яку вона хоче», — вказав Простибоженко.

Загалом, за його словами, продати земельний пай — це не проблема.

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«Є чіткий механізм. Умовно, запитуєш в юридичної особи, за скільки вона готова купити пай, вона називає якусь цифру. Далі ви шукаєте інших покупців. Якщо хтось готовий заплатити більше, то ви звертаєтесь до нотаріуса і виставляєте цю ділянку. Він подає спеціальний намір (процедурний документ) і висилає юридичній особі. І далі в юридичної особи вибір — або вона купує за цю суму, або ви продаєте землю іншій людині. Так працює цей ринок», — зазначив юрист.

Також він звернув увагу на так звані невитребувані паї, тобто на які не оформлені державні акти, наголосивши на необхідності оформити право власності до кінця 2024 року.

«До 1 січня 2025 року треба все оформити. Не буде оформлене належним чином — забуваємо. Можливо, держава відтермінує. Можливо, відтермінує тільки для зони бойових дій. Відповідно, ці земельні ділянки перейдуть в комунальну власність і місцева рада їх приватизує, здасть в оренду. Це вже на її розсуд. А людина втратить. Тому встигнути їх оформити до кінця року критично важливо», — підкреслив адвокат.

Довідка Finance.ua:

ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021 року. До 2024-го купувати сільськогосподарську землю могли тільки фізособи — громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям;

з 1 січня 2024 року в Україні стартував другий етап ринку землі. Відтепер юридичні особи мають право купувати землі сільськогосподарського призначення. Купувати можна лише приватні земельні ділянки загальною площею не більш як 10 тис. га «в одні руки».

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Укрінформ За матеріалами:

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