Скільки гектарів сільськогосподарських земель розмінували в Україні у вересні — Finance.ua

Скільки гектарів сільськогосподарських земель розмінували в Україні у вересні Вчора 20:08

Скільки гектарів сільськогосподарських земель розмінували в Україні у вересні

У вересні 2024 року сапери передали аграріям понад 30,5 тис. га очищених від мін сільськогосподарських земель. Це у 1,5 рази більше, ніж у серпні.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

«З початку року українські аграрії отримали від саперів понад 231 тис. га обстежених та очищених від мін сільгоспземель. З них більше ніж 30,5 тис. га піротехніки передали сільгоспвиробникам у вересні», — йдеться в повідомленні.

Всього оператори протимінної діяльності обстежили з початку 2024 року 257 тис. га земель. Найбільше обстежено у Херсонській області — 26,2 тис. га у вересні та 210,7 тис. га з початку року.

Зокрема, до гуманітарного розмінування та оперативного реагування у вересні були залучені 71 машина механічного розмінування та 684 піротехнічні групи — понад 4,2 тисячі фахівців.

Нагадаємо, за словами експерта, для розмінування території України необхідно щонайменше $37 млрд.

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