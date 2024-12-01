Розмір пенсії по інвалідності 3 групи у грудні 2024: які будуть виплати — Finance.ua

Розмір пенсії по інвалідності 3 групи у грудні 2024: які будуть виплати Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Розмір пенсії по інвалідності 3 групи у грудні 2024: які будуть виплати

Люди зі статусом осіб з інвалідністю можуть отримувати пенсію від держави, навіть якщо не досягли пенсійного віку. Розмір такої соціальної виплати залежить від кількох чинників, зокрема й від групи інвалідності. Яка пенсія по інвалідності в Україні передбачена за наявності 3 групи та що потрібно, щоб оформити допомогу — розповідаємо далі.

Яка пенсія по інвалідності для 3 групи

Щоб отримувати грошову допомогу від держави, українцям із третьою групою інвалідності потрібно мати страховий стаж від 1 до 14 років, сказано в Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (статті 30−35). Пенсія по інвалідності розраховується у відсотках до розміру пенсії за віком і становитиме 50% від неї.

Тобто, кожній людині з 3 групою інвалідності, яка звертається по допомогу, спочатку розраховують пенсію за віком, яка передбачена після досягнення пенсійного віку. Половина цієї суми і буде пенсією по інвалідності 3 групи.

Сума виплат розраховується індивідуально, але її розмір не повинен бути меншим за мінімальний. Соціальна пенсія по інвалідності становить:

за наявності ІІ або ІІІ групи, якщо людина не працює — 2520 грн;

за наявності ІІ та ІІІ групи, якщо людина працює — 2093 грн.

Розмір виплат і розрахунок пенсії по інвалідності в грудні 2024 року залишиться незмінним.

Важливий момент: звернутися до ПФУ, щоб оформити таку пенсію, бажано протягом 3 місяців від того дня, коли було встановлено інвалідність, — тоді й пенсію виплачуватимуть від дня отримання групи. Якщо звернутися пізніше, то пенсію призначать тільки з дня звернення.

Період з дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років також зараховуватиметься до страхового стажу для розрахунку пенсії за віком (і з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності).

Втім, отримувати пенсію за віком і пенсію по інвалідності одночасно в Україні не можна — потрібно обрати лише один вид виплат, який буде найбільш вигідний. Соцдопомогу від держави і пенсію у зв’язку з втратою годувальника можуть отримувати лише особи, які мають інвалідність з дитинства.

Пенсія по інвалідності 3 групи — як оформляти

Щоб звернутися за нарахуванням грошової допомоги, слід написати заяву та подати її разом із необхідними документами до відділення ПФУ. Це можна зробити також дистанційно — через сайт електронних послуг ПФУ.

УНІАН За матеріалами:

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