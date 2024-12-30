Експерти назвали найперспективніші автомобілі у 2025 році — Finance.ua
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Експерти назвали найперспективніші автомобілі у 2025 році

Технології&Авто
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Експерти назвали найперспективніші автомобілі у 2025 році
Експерти назвали найперспективніші автомобілі у 2025 році
У передноворічний період автовиробники представили низку цікавих моделей, які можуть кардинально змінити уявлення споживачів про сучасний транспорт.
Фахівці видання The Car Connection проаналізували майже 300 автомобілів 2025 модельного року та визначили п’ять найперспективніших новинок, орієнтуючись на інновації, доступність та функціональність.
Експерти відібрали моделі від провідних американських та азійських автовиробників, серед яких електричні кросовери Chevrolet, гібридна Honda та оновлений Subaru Forester. Кожна з представлених моделей демонструє принципово нові технологічні рішення в автомобільній індустрії.

Chevrolet Blazer EV

Chevy Blazer EV
Chevy Blazer EV, www.thecarconnection.com
Chevrolet Blazer EV став справжньою несподіванкою лінійки електромобілів General Motors. Середньорозмірний кросовер пропонує вражаючий запас ходу до 540 кілометрів та акумулятор потужністю 102 кВт·год.

Chevrolet Equinox EV

Chevrolet Equinox EV
Chevrolet Equinox EV, www.thecarconnection.com
Компактний електричний позашляховик Chevrolet Equinox EV вирізняється своєю доступністю на ринку електромобілів. З акумулятором 85,0 кВт·год та запасом ходу 510 кілометрів, він пропонується в однієї та двомоторній модифікаціях потужністю від 220 до 300 кінських сил.

Honda Prologue

Експерти назвали найперспективніші автомобілі у 2025 році
Honda Prologue, побудована на спільній платформі з Blazer EV, презентує власне бачення електричного кросовера з унікальним користувацьким інтерфейсом та Apple CarPlay. Модель демонструє дещо повільну зарядку — 80% потужності за 35 хвилин, проте має кращу керованість.
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Hyundai Santa Fe Hybrid

Hyundai Santa Fe Hybrid
Hyundai Santa Fe Hybrid, www.thecarconnection.com
Гібридний Hyundai Santa Fe 2025 року став справжнім проривом у сегменті сімейних автомобілів. Модель пропонує надзвичайно економічну витрату пального — 6,72 літри на 100 кілометрів, що в поєднанні з 67-літровим баком дозволяє проїхати близько 950 кілометрів між заправками.

Subaru Forester

Subaru Forester
Subaru Forester, www.thecarconnection.com
Subaru Forester шостого покоління підтверджує репутацію найнадійнішого автомобільного бренду. Компактний кросовер зберіг консервативний дизайн попередніх поколінь, але отримав вдосконалений 180-сильний двигун та жорсткіше шасі.
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