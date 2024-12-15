Яка компанія може стати лідером на ринку автомобілів у 2024 році — Finance.ua
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Яка компанія може стати лідером на ринку автомобілів у 2024 році

Технології&Авто
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Яка компанія може стати лідером на ринку автомобілів у 2024 році
Яка компанія може стати лідером на ринку автомобілів у 2024 році
BYD, найбільший виробник електромобілів у Китаї, може очолити ринок продажів авто у 2024 році. Компанія має шанс випередити японську Honda та американську Ford за річними показниками продажів.
Про це повідомляє Reuters.

Розвиток компанії

Протягом року китайський автовиробник найняв приблизно 200 тисяч нових працівників та досяг рекордних квартальних показників за прибутком і продажами електромобілів.
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Завдяки такому стрімкому розвитку, компанія може перевищити позначку у 4 мільйони проданих автомобілів.
Станом на кінець листопада, BYD доставила 3,78 мільйона автомобілів, з яких 506 804 машини були поставлені лише за листопад.
Цей місяць показав найшвидше зростання продажів у Китаї за всю історію завдяки урядовим субсидіям на обмін автомобілів.
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Станом на листопад, частка BYD на китайському автомобільному ринку, який складає 90% від загального обсягу продажів компанії, досягла 17,1%. Це помітне зростання порівняно з 12,5% у той же період у 2023 році.
Аналітики прогнозують, що у 2025 році продажі компанії зростуть ще більше.
За їхніми оцінками, китайський автовиробник зможе поставити від 5 до 6 мільйонів автомобілів протягом наступних 12 місяців, що зробить виробничі можливості BYD порівнянними з провідними світовими автовиробниками, такими як General Motors та Stellantis.
За матеріалами:
mezha.media
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