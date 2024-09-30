Китайський виробник BYD відкликає майже 100 тис. електрокарів через дефект у системі рульового управління — Finance.ua

Китайський виробник BYD відкликає майже 100 тис. електрокарів через дефект у системі рульового управління Сьогодні 22:12 — Технології&Авто

Китайський виробник BYD відкликає майже 100 тис. електрокарів через дефект у системі рульового управління

Китайська компанія BYD відкликає близько 97 000 своїх найпопулярніших електромобілів через виробничий дефект у системі рульового управління, який може створити ризик виникнення пожежі.

Про це повідомляє Reuters.

Відкликання стосується моделей Dolphin і Yuan Plus, виготовлених в Китаї в період з листопада 2022 року по грудень 2023 року.

Також компанія попросить дилерів здійснити необхідні корективи у відкликаних автомобілях. Однак у повідомленні не уточнюється, чи включаються до відкликання експортовані моделі.

Згідно з даними Китайської асоціації виробників автомобілів, моделі Dolphin і Yuan Plus були одними з найпопулярніших у 2023 році, на них припадало 26% від загальної кількості проданих 3 мільйонів автомобілів.

Це відкликання є рідкісним для BYD, яка стала найбільшим продавцем електромобілів у світі. Востаннє компанія відкликала гібриди Tang у 2022 році через дефект акумулятора.

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