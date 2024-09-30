Китайський виробник BYD відкликає майже 100 тис. електрокарів через дефект у системі рульового управління — Finance.ua

Китайський виробник BYD відкликає майже 100 тис. електрокарів через дефект у системі рульового управління
Китайська компанія BYD відкликає близько 97 000 своїх найпопулярніших електромобілів через виробничий дефект у системі рульового управління, який може створити ризик виникнення пожежі.
Про це повідомляє Reuters.
Відкликання стосується моделей Dolphin і Yuan Plus, виготовлених в Китаї в період з листопада 2022 року по грудень 2023 року.
Також компанія попросить дилерів здійснити необхідні корективи у відкликаних автомобілях. Однак у повідомленні не уточнюється, чи включаються до відкликання експортовані моделі.
Згідно з даними Китайської асоціації виробників автомобілів, моделі Dolphin і Yuan Plus були одними з найпопулярніших у 2023 році, на них припадало 26% від загальної кількості проданих 3 мільйонів автомобілів.
Це відкликання є рідкісним для BYD, яка стала найбільшим продавцем електромобілів у світі. Востаннє компанія відкликала гібриди Tang у 2022 році через дефект акумулятора.
Поділитися новиною