BYD представила оновлений плагін-гібридний кросовер Song Pro DM-i (фото) — Finance.ua
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BYD представила оновлений плагін-гібридний кросовер Song Pro DM-i (фото)

Технології&Авто
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BYD представила оновлений плагін-гібридний кросовер Song Pro DM-i (фото)
BYD представила оновлений плагін-гібридний кросовер Song Pro DM-i (фото)
BYD випустила оновлений компактний плагін-гібридний кросовер Song Pro DM-i. Ця модель отримала новітню гібридну систему DM 5.0 від BYD, яка покращує паливну ефективність і продуктивність.
Про це повідомляє carnewschina.
Song Pro DM-i має дизайн обличчя дракона від BYD із тонкими затемненими фарами та трапецієподібною решіткою радіатора.
Передній бампер має гострі деталі, схожі на ікла, що надає кросоверу більш агресивного вигляду.

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Бічний профіль залишився подібним до попередньої моделі, але затемнені віконні рами та новостворені легкосплавні диски з п’ятьма спицями надають свіжості.
На задньому ліхтарі на всю ширину тепер відображається логотип BYD, який замінює старі написи «Build Your Dreams».
BYD представила оновлений плагін-гібридний кросовер Song Pro DM-i (фото)
Довжина автомобіля становить 4735 мм, ширина — 1860 мм, висота — 1710 мм, а колісна база — 2712 мм. Song Pro DM-i використовує гібридну систему BYD DM п’ятого покоління. Вона поєднує в собі 1,5-літровий двигун з максимальною потужністю 74 кВт (99 к.с.) і електромотор потужністю 120 кВт (160 к.с.).
Доступні два варіанти батареї: місткістю 12,96 кВтгод та 18,31 кВт-год, що забезпечує запас ходу на електричній енергії 75 км і 115 км відповідно.
Автомобіль також підтримує зовнішню вихідну потужність 3,3 кВт для додаткової функціональності. Витрата палива коливається від 4,85 до 4,9 літра на 100 км у режимі розрядженого акумулятора. Змішаний запас ходу заявлений до 1400 км.
BYD представила оновлений плагін-гібридний кросовер Song Pro DM-i (фото)
Всередині Song Pro DM-i вирізняється новою янтарно-коричневою кольоровою гамою. В авто доступний 15,6-дюймовий плаваючий сенсорний екран, оснащений системою BYD DiLink.
Панель приладів також містить дисплей. Центральна консоль зберігає фізичні кнопки для легкого доступу до основних функцій.
Додаткові опції включають сидіння з електрорегулюванням (у 8 напрямках для водія та в 4 напрямках для пасажира) і панорамний люк площею 1,2 квадратного метра.
BYD представила оновлений плагін-гібридний кросовер Song Pro DM-i (фото)
Song Pro DM-i підтримує бездротову зарядку телефону потужністю 50 Вт, інтелектуальну систему голосової взаємодії та систему контролю якості повітря PM2.5. Салон пропонує 31-колірне освітлення, ключ смартфона з підтримкою NFC і розумні хмарні сервіси BYD.
BYD представила оновлений плагін-гібридний кросовер Song Pro DM-i (фото)
Кросовер оснащено інтелектуальною системою допомоги водієві Level 2 DiPilot. Основні функції включають інтелектуальний круїз-контроль (ICC), адаптивний круїз-контроль (ACC), попередження про лобове зіткнення (FCW), автоматичне екстрене гальмування (AEB) і виявлення сліпих зон (BSD).
BYD представила оновлений плагін-гібридний кросовер Song Pro DM-i (фото)
Ціна оновленого BYD Song Pro DM-i становить від $15 980 до $20 230. Всього пропонується 4 комплектації.
За матеріалами:
ITC.ua
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