Названо марки, які випускають найнадійніші у світі автомобілі — Finance.ua

Названо марки, які випускають найнадійніші у світі автомобілі Сьогодні 22:02 — Технології&Авто

Названо марки, які випускають найнадійніші у світі автомобілі

Експерти порталу HotCars назвали найнадійніші марки авто за підсумками 2024 року. Якщо раніше своїми надійними автомобілями славилися переважно японські виробники, то тепер із ними можуть конкурувати також німецькі та корейські бренди. Відповідний рейтинг опублікували на сайті

Перше місце в рейтингу найнадійніших автовиробників 2024 зайняла японська марка Subaru, надійність автомобілів якої оцінили у 68 балів.

На другому місці із рейтингом надійності 65 балів розташувався Lexus, а замикає «трійку» Toyota, в активі якої 62 бали.

Отже, бренди найнадійніших автомобілів за підсумками року, що минає:

Subaru Lexus Toyota Honda Acura Mazda Audi BMW Kia Hyundai Buick Nissan Ford Genesis Volvo Chevrolet Tesla Volkswagen Jeep GMC Cadillac Rivian

Нагадаємо, наприкінці листопада відбулася прем’єра оновленого седана Subaru WRX. Виробник називає нову модель найпросунутішим WRX в історії.

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