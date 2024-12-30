Названо марки, які випускають найнадійніші у світі автомобілі — Finance.ua

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Названо марки, які випускають найнадійніші у світі автомобілі

Технології&Авто
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Названо марки, які випускають найнадійніші у світі автомобілі
Названо марки, які випускають найнадійніші у світі автомобілі
Експерти порталу HotCars назвали найнадійніші марки авто за підсумками 2024 року. Якщо раніше своїми надійними автомобілями славилися переважно японські виробники, то тепер із ними можуть конкурувати також німецькі та корейські бренди. Відповідний рейтинг опублікували на сайті.
Перше місце в рейтингу найнадійніших автовиробників 2024 зайняла японська марка Subaru, надійність автомобілів якої оцінили у 68 балів.
На другому місці із рейтингом надійності 65 балів розташувався Lexus, а замикає «трійку» Toyota, в активі якої 62 бали.
Отже, бренди найнадійніших автомобілів за підсумками року, що минає:
  1. Subaru
  2. Lexus
  3. Toyota
  4. Honda
  5. Acura
  6. Mazda
  7. Audi
  8. BMW
  9. Kia
  10. Hyundai
  11. Buick
  12. Nissan
  13. Ford
  14. Genesis
  15. Volvo
  16. Chevrolet
  17. Tesla
  18. Volkswagen
  19. Jeep
  20. GMC
  21. Cadillac
  22. Rivian
Нагадаємо, наприкінці листопада відбулася прем’єра оновленого седана Subaru WRX. Виробник називає нову модель найпросунутішим WRX в історії.
За матеріалами:
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