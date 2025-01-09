Автовиробники оголосили про закінчення виробництва культових моделей авто з ручною коробкою передач — Finance.ua

Автовиробники оголосили про закінчення виробництва культових моделей авто з ручною коробкою передач Сьогодні 06:03 — Технології&Авто

Автовиробники оголосили про закінчення виробництва культових моделей авто з ручною коробкою передач

Ринок автомобілів неухильно рухається в бік автоматизації. Дедалі більше автовиробників відмовляються від традиційних механічних коробок передач на користь більш сучасних автоматичних трансмісій.

Цей тренд зумовлений низкою чинників, включно з посиленням екологічних норм, підвищенням комфорту водіння і мінливими уподобаннями споживачів.

Кілька популярних моделей автомобілів у 2025 році відмовилися від механічної коробки передач. Серед них:

Honda Civic Hatchback. Базова версія цього хетчбека тепер комплектується виключно варіатором.

Jeep Gladiator. Цей пікап, який раніше пропонувався з механічною коробкою передач, тепер доступний тільки з восьмиступінчастим автоматом.

Kia Forte. Новий седан Kia K4, що прийшов на зміну Forte, не пропонує механічної коробки передач.

Mini Cooper. Весь модельний ряд Mini Cooper, включно зі спортивною версією John Cooper Works, тепер оснащується семиступінчастою коробкою передач із подвійним зчепленням.

Volkswagen GTI, Golf R і Jetta. Ці популярні моделі Volkswagen також позбулися механічної коробки передач.

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Відмова від механічних коробок передач означає, що любителям класичного водіння з перемиканням передач залишається все менше варіантів. Однак, автоматичні коробки передач стають дедалі досконалішими і пропонують безліч додаткових функцій, таких як режими ручного перемикання і спортивні налаштування.

Незважаючи на те, що механічна коробка передач поступово відходить у минуле, деякі автовиробники продовжують пропонувати її на окремих моделях, особливо в спортивних версіях. Однак, в цілому, тенденція до автоматизації очевидна. Найближчими роками ми можемо очікувати, що механічна коробка передач стане ще більш рідкісною і зосередиться на нішевих моделях.

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