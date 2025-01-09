Автовиробники оголосили про закінчення виробництва культових моделей авто з ручною коробкою передач — Finance.ua
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Автовиробники оголосили про закінчення виробництва культових моделей авто з ручною коробкою передач

Технології&Авто
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Автовиробники оголосили про закінчення виробництва культових моделей авто з ручною коробкою передач
Автовиробники оголосили про закінчення виробництва культових моделей авто з ручною коробкою передач
Ринок автомобілів неухильно рухається в бік автоматизації. Дедалі більше автовиробників відмовляються від традиційних механічних коробок передач на користь більш сучасних автоматичних трансмісій.
Цей тренд зумовлений низкою чинників, включно з посиленням екологічних норм, підвищенням комфорту водіння і мінливими уподобаннями споживачів.
Кілька популярних моделей автомобілів у 2025 році відмовилися від механічної коробки передач. Серед них:
  • Honda Civic Hatchback. Базова версія цього хетчбека тепер комплектується виключно варіатором.
  • Jeep Gladiator. Цей пікап, який раніше пропонувався з механічною коробкою передач, тепер доступний тільки з восьмиступінчастим автоматом.
  • Kia Forte. Новий седан Kia K4, що прийшов на зміну Forte, не пропонує механічної коробки передач.
  • Mini Cooper. Весь модельний ряд Mini Cooper, включно зі спортивною версією John Cooper Works, тепер оснащується семиступінчастою коробкою передач із подвійним зчепленням.
  • Volkswagen GTI, Golf R і Jetta. Ці популярні моделі Volkswagen також позбулися механічної коробки передач.
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Відмова від механічних коробок передач означає, що любителям класичного водіння з перемиканням передач залишається все менше варіантів. Однак, автоматичні коробки передач стають дедалі досконалішими і пропонують безліч додаткових функцій, таких як режими ручного перемикання і спортивні налаштування.
Незважаючи на те, що механічна коробка передач поступово відходить у минуле, деякі автовиробники продовжують пропонувати її на окремих моделях, особливо в спортивних версіях. Однак, в цілому, тенденція до автоматизації очевидна. Найближчими роками ми можемо очікувати, що механічна коробка передач стане ще більш рідкісною і зосередиться на нішевих моделях.
За матеріалами:
НВ
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