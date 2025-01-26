Найпопулярніші китайські авто в Україні: нові та вживані — Finance.ua

Найпопулярніші китайські авто в Україні: нові та вживані
У 2024 році українці придбали майже 14,4 тис. легкових авто, ввезених із Китаю, що на 18% більше, ніж у 2023 році.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
З цієї кількості: нових — 11 тис. од. (+37%); вживаних — понад 3,3 тис. од. (-20%).
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Китайські авто зайняли 16% ринку нових легковиків України у 2024 році. У сегменті вживаних авто їхня частка склала 1,5%.
Більшість легковиків із Китаю — електромобілі, їх частка досягла 82%.
Найпопулярніші нові моделі
- Volkswagen ID.4 — 1625 одиниць
- Honda M-NV — 1279 одиниць
- BYD Song Plus — 1062 одиниці
- Nissan Ariya — 766 одиниць
- Zeekr 001 — 703 одиниці
Найпопулярніші вживані моделі
- Volkswagen ID.4 — 635 одиниць
- Nissan Ariya — 259 одиниць
- Honda M-NV — 175 одиниць
- Zeekr 001 — 175 одиниць
- Honda eNS1 — 156 одиниць
Нагадаємо, Львівщина очолила рейтинг регіонів за кількістю електромобілів. У 2024 р. український автопарк поповнили 51,7 тис. авто на електротязі (BEV).
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