Найпопулярніші китайські авто в Україні: нові та вживані — Finance.ua

Найпопулярніші китайські авто в Україні: нові та вживані Сьогодні 08:17 — Технології&Авто

Найпопулярніші китайські авто в Україні: нові та вживані

У 2024 році українці придбали майже 14,4 тис. легкових авто, ввезених із Китаю, що на 18% більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

З цієї кількості: нових — 11 тис. од. (+37%); вживаних — понад 3,3 тис. од. (-20%).

Читайте також 5 найпопулярніших вживаних авто в Україні з США

Китайські авто зайняли 16% ринку нових легковиків України у 2024 році. У сегменті вживаних авто їхня частка склала 1,5%.

Більшість легковиків із Китаю — електромобілі, їх частка досягла 82%.

Найпопулярніші нові моделі

Volkswagen ID.4 — 1625 одиниць Honda M-NV — 1279 одиниць BYD Song Plus — 1062 одиниці Nissan Ariya — 766 одиниць Zeekr 001 — 703 одиниці

Найпопулярніші вживані моделі

Volkswagen ID.4 — 635 одиниць Nissan Ariya — 259 одиниць Honda M-NV — 175 одиниць Zeekr 001 — 175 одиниць Honda eNS1 — 156 одиниць

Нагадаємо, Львівщина очолила рейтинг регіонів за кількістю електромобілів. У 2024 р. український автопарк поповнили 51,7 тис. авто на електротязі (BEV).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.