Найпопулярніші китайські авто в Україні: нові та вживані — Finance.ua

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Найпопулярніші китайські авто в Україні: нові та вживані

Технології&Авто
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Найпопулярніші китайські авто в Україні: нові та вживані
Найпопулярніші китайські авто в Україні: нові та вживані
У 2024 році українці придбали майже 14,4 тис. легкових авто, ввезених із Китаю, що на 18% більше, ніж у 2023 році.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
З цієї кількості: нових — 11 тис. од. (+37%); вживаних — понад 3,3 тис. од. (-20%).
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Китайські авто зайняли 16% ринку нових легковиків України у 2024 році. У сегменті вживаних авто їхня частка склала 1,5%.
Більшість легковиків із Китаю — електромобілі, їх частка досягла 82%.

Найпопулярніші нові моделі

  1. Volkswagen ID.4 — 1625 одиниць
  2. Honda M-NV — 1279 одиниць
  3. BYD Song Plus — 1062 одиниці
  4. Nissan Ariya — 766 одиниць
  5. Zeekr 001 — 703 одиниці

Найпопулярніші вживані моделі

  1. Volkswagen ID.4 — 635 одиниць
  2. Nissan Ariya — 259 одиниць
  3. Honda M-NV — 175 одиниць
  4. Zeekr 001 — 175 одиниць
  5. Honda eNS1 — 156 одиниць
Нагадаємо, Львівщина очолила рейтинг регіонів за кількістю електромобілів. У 2024 р. український автопарк поповнили 51,7 тис. авто на електротязі (BEV).
За матеріалами:
Finance.ua
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