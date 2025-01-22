5 найпопулярніших вживаних авто в Україні з США — Finance.ua

5 найпопулярніших вживаних авто в Україні з США
Упродовж 2024 року українці придбали майже 41,7 тис. вживаних легковиків із США.
Про це повідомляє Укравтопром.
Це становить 19% від усіх, вперше зареєстрованих у 2024р. вживаних легкових авто.
Відносно 2023 року, попит на вживані авто з США зріс на 46%.
Середній вік «американців» з пробігом, що торік поповнили український автопарк становить 5,8 року.
Найбільша частка з цієї кількості (45%) належить машинам з бензиновими двигунами.
Далі йдуть:
- електромобілі — 36%,
- гібридні авто — 7%,
- автомобілі з ГБО — 6,5%,
- дизельні — 5,5%.
До ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США, потрапили:
1️⃣ Tesla Model 3 — 4521 од.;
2️⃣ Tesla Model Y — 3984 од.;
3️⃣ Ford Escape — 2747 од.;
4️⃣ Jeep Cherokee — 2492 од.;
5️⃣ Volkswagen Passat — 2344 од.
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