5 найпопулярніших вживаних авто в Україні з США — Finance.ua

5 найпопулярніших вживаних авто в Україні з США Сьогодні 20:04 — Технології&Авто

5 найпопулярніших вживаних авто в Україні з США

Упродовж 2024 року українці придбали майже 41,7 тис. вживаних легковиків із США.

Про це повідомляє Укравтопром.

Це становить 19% від усіх, вперше зареєстрованих у 2024р. вживаних легкових авто.

Відносно 2023 року, попит на вживані авто з США зріс на 46%.

Середній вік «американців» з пробігом, що торік поповнили український автопарк становить 5,8 року.

Найбільша частка з цієї кількості (45%) належить машинам з бензиновими двигунами.

Далі йдуть:

електромобілі — 36%,

гібридні авто — 7%,

автомобілі з ГБО — 6,5%,

дизельні — 5,5%.

До ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США, потрапили:

1️⃣ Tesla Model 3 — 4521 од.;

2️⃣ Tesla Model Y — 3984 од.;

3️⃣ Ford Escape — 2747 од.;

4️⃣ Jeep Cherokee — 2492 од.;

5️⃣ Volkswagen Passat — 2344 од.

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