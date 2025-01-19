Disney виплатить понад $43 млн у справі про гендерний розрив в оплаті праці — Finance.ua
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Disney виплатить понад $43 млн у справі про гендерний розрив в оплаті праці

Фондовий ринок
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Disney виплатить понад $43 млн у справі про гендерний розрив в оплаті праці
Disney виплатить понад $43 млн у справі про гендерний розрив в оплаті праці
В Disney погодилися виплатити 43,25 мільйона доларів для врегулювання колективного позову, у якому стверджувалося, що компанія систематично платила жінкам меншу зарплату, ніж чоловікам на аналогічних посадах.
Про це повідомляє Variety.
Позов було подано у 2019 році. У ньому йшлося, що політика Disney, зокрема визначення зарплати нових співробітників на основі їхньої попередньої заробітної плати, спричиняла дискримінацію жінок.
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Серед позивачок виступила фінансова аналітикиня ЛаРонда Расмуссен. У 2017 році вона з’ясувала, що шестеро чоловіків, які займали таку саму посаду, отримували значно вищу зарплату. Тоді жінка подала скаргу і її зарплату підвищили на 25 тисяч доларів, проте вона однаково залишалася нижчою, ніж середній рівень оплати її колег-чоловіків.
Нині адвокати позивачок вже подали клопотання про затвердження мирової угоди, яка охоплює тисячі штатних співробітниць Disney у Каліфорнії, що працювали з 1 квітня 2015 року. Якщо суд затвердить угоду, вони отримають компенсаційні виплати різниці в оплаті праці.
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