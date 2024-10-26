Жінки-засновниці отримують менше фінансування через гендерні упередження — Finance.ua

Жінки-засновниці отримують менше фінансування через гендерні упередження Сьогодні 13:14

Жінки-засновниці отримують менше фінансування через гендерні упередження, Фото: freepik

Технологічні компанії, орієнтовані на жіноче здоров’я, мають менші шанси отримати фінансування, якщо серед засновників є жінка.

Про це повідомляє Wonderzine Україна з посиланням на The Guardian, пише Work.ua.

Дослідниця Людовіка Кастілья проаналізувала 1720 інвестиційних угод 513 фемтех-компаній у Великій Британії, США та Канаді. Вона виявила, що з 2010 року жінки-засновниці залучали на 23% менше капіталу для кожної угоди порівняно з чоловіками.

«Навіть якщо ви працюєте в галузі, де 75% компаній засновані жінками, і ви розробили продукт, орієнтований саме на жінок, наявність жінки у вашій команді засновників, навіть якщо вона працює в парі з чоловіком, зменшує ваші шанси на отримання фінансування», — зазначає вона.

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Основною причиною такої нерівності, за словами дослідниці, є гендерні упередження інвесторів, більшість з яких — чоловіки.

Вони не завжди розуміють важливість продуктів для жіночого здоров’я, які розробляє фемтех.

Упередження інвесторів і статистика фінансування

Середній рівень залучення капіталу для фемтех-компаній, заснованих виключно жінками, становить лише 28%.

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Для порівняння, стартапи, засновані чоловіками, отримують 38%, а команди зі змішаним складом — трохи більше третини фінансування.

Водночас одним із найбільш шкідливих факторів для жінок-засновниць є використання в їхніх презентаціях чи публічних матеріалах слів, що вказують на підтримку певної справи.

Прикладами таких слів є «гідність», «дискримінація», «розширення прав», «рівність», «фемінізм», «гендерний розрив», «інклюзивність» і «соціальні зміни».

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Досі аналітики припускали, що жінки-підприємці не стикаються з гендерними упередженнями з боку спонсорів у секторах, які традиційно пов’язані з жінками.

Але Кастілья припустила, що інвестори, дивлячись на жінок-засновниць, схильні приписувати їм ідеологічні, а не економічні мотиви.

Дослідниця також провела онлайн-експеримент, представивши ідентичні стартапи досвідченим інвесторам, причому пропозиція надходила від фальшивих засновників різної статі.

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«Коли ідею femtech представила жінка, інвестор зізнався, що сприймає засновника більше як феміністку, яка надає перевагу соціальному впливу замість фінансових прибутків. Це сприйняття може пояснити, чому інвестори, як правило, надають менше коштів засновницям фемтех-компаній», — сказала вона.

Нагадаємо, улітку 2024 року жінки відкрили рекордну кількість ФОПів за останні чотири роки. Проте загальна кількість фізичних осіб-підприємців все ще менша, ніж у 2023 та 2021 роках.

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