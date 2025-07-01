Євросоюз отримав сотні тисяч тонн російського дизелю як реекспорт — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Євросоюз отримав сотні тисяч тонн російського дизелю як реекспорт

Світ
39
У березні-квітні 2025 року до іспанських портів надійшло 123 тисячі тонн дизельного палива з Марокко.
Про це з посиланням на видання EL Pais повідомляє ТСН.
«У березні-квітні 2025 року до іспанських портів надійшло 123 тисячі тонн дизельного палива з Марокко, згідно з офіційними даними CORES — Корпорації зі стратегічних резервів нафтопродуктів, що підпорядковується Міністерству екологічного переходу», — повідомляє ТСН.
«Це більш ніж утричі перевищує обсяги, імпортовані з Марокко за весь період 2020−2024 років. До цього часу з Марокко взагалі не експортували дизельне паливо до Іспанії», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Експерти вважають, що Марокко купує російський дизель для реекспорту з власною сертифікацією. Країна не встановила жодних санкцій щодо російського дизелю і продовжує купувати паливо у росії.
Платформа моніторингу суден Vortexa зафіксувала, що лише 2025 року в порти Марокко прибуло понад 1 мільйон тонн російського дизельного палива — це 25% всього марокканського імпорту. 2024 року цей показник становив 9% від загального обсягу, а 2023-го — 1,62 мільйона тонн.
Читайте також
Експерти вказують, що Марокко не має діючих нафтопереробних заводів від 2016 року, тому закупівля дизелю з подальшим реекспортом виглядає економічно нелогічною, якщо тільки це пальне не має конкурентної ціни. Тому такий сценарій може свідчити про те, що російське дизпаливо змішується, зберігається і вивозиться з сертифікацією країни-посередника, не залишаючи слідів походження.
Іспанське видання зазначає, що компетентні органи Іспанії проводять розслідування у зв’язку з можливим нелегальним постачанням російського дизелю на європейський ринок. Після прибуття перших партій дизелю з порту Танжер розслідування ініціювало Міністерство екологічного переходу. Водночас, експерти кажуть, що через схожу в’язкість дизельного палива в усьому світі дуже важко визначити його походження.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems