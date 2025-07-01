Євросоюз отримав сотні тисяч тонн російського дизелю як реекспорт — Finance.ua

Євросоюз отримав сотні тисяч тонн російського дизелю як реекспорт Сьогодні 21:32 — Світ

У березні-квітні 2025 року до іспанських портів надійшло 123 тисячі тонн дизельного палива з Марокко.

Про це з посиланням на видання EL Pais повідомляє ТСН.

«У березні-квітні 2025 року до іспанських портів надійшло 123 тисячі тонн дизельного палива з Марокко, згідно з офіційними даними CORES — Корпорації зі стратегічних резервів нафтопродуктів, що підпорядковується Міністерству екологічного переходу», — повідомляє ТСН.

«Це більш ніж утричі перевищує обсяги, імпортовані з Марокко за весь період 2020−2024 років. До цього часу з Марокко взагалі не експортували дизельне паливо до Іспанії», — йдеться у повідомленні.

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Експерти вважають, що Марокко купує російський дизель для реекспорту з власною сертифікацією. Країна не встановила жодних санкцій щодо російського дизелю і продовжує купувати паливо у росії.

Платформа моніторингу суден Vortexa зафіксувала, що лише 2025 року в порти Марокко прибуло понад 1 мільйон тонн російського дизельного палива — це 25% всього марокканського імпорту. 2024 року цей показник становив 9% від загального обсягу, а 2023-го — 1,62 мільйона тонн.

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Експерти вказують, що Марокко не має діючих нафтопереробних заводів від 2016 року, тому закупівля дизелю з подальшим реекспортом виглядає економічно нелогічною, якщо тільки це пальне не має конкурентної ціни. Тому такий сценарій може свідчити про те, що російське дизпаливо змішується, зберігається і вивозиться з сертифікацією країни-посередника, не залишаючи слідів походження.

Іспанське видання зазначає, що компетентні органи Іспанії проводять розслідування у зв’язку з можливим нелегальним постачанням російського дизелю на європейський ринок. Після прибуття перших партій дизелю з порту Танжер розслідування ініціювало Міністерство екологічного переходу. Водночас, експерти кажуть, що через схожу в’язкість дизельного палива в усьому світі дуже важко визначити його походження.

Економічна Правда За матеріалами:

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