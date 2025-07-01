кремль остаточно засекретив дані про російську економіку — Finance.ua

кремль остаточно засекретив дані про російську економіку Сьогодні 07:24 — Світ

володимир путін розширив перелік інформації, яка підпадає під закон про державну таємницю в росії, ще більше посилюючи свій контроль над суспільством на тлі продовження війни в Україні.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з указом, до державної таємниці тепер можуть належати дані про зовнішню політику росії, міжнародну торгівлю та економічну політику, наукові розробки, а також підготовку до можливої військової мобілізації.

Особи, які без дозволу отримають таку інформацію, можуть бути засуджені до восьми років ув’язнення.

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«Це знищення експертної оцінки російської економіки, яка базується на фактах і статистиці, та призведе до нової хвилі репресій», — зазначив Андрій Солдатов, експерт з питань російських силових структур.

За його словами, засекречування інформації щодо мобілізації, ймовірно, є реакцією на атаки українських дронів — йдеться не стільки про новий призов, скільки про приховування деталей, як-от розташування бункерів і планів евакуації уряду.

Від початку повномасштабного вторгнення росія вже припинила публікацію багатьох статистичних даних, зокрема ключову інформацію про бюджет і обсяги видобутку нафти. Дані про втрати серед російських військових також засекречені.

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