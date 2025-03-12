Незважаючи на заяви кремля, дефіцит бюджету рф свідчить про кризу — Finance.ua
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Незважаючи на заяви кремля, дефіцит бюджету рф свідчить про кризу

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Влада рф витратила понад 8 трильйонів рублів за два місяці. Дефіцит бюджету досяг 1,3% ВВП, що вдвічі більше запланованого на рік.
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Попри заяви росії про здатність продовжувати воювати, в російській економіці спостерігаються масштабні проблеми.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.
Як повідомляє ЦПД, фінансова ситуація в росії погіршується. Всього за два місяці режим витратив понад 8 трильйонів рублів ($90 млрд). Доходи при цьому не перекривають витрати — за місяць дефіцит бюджету досяг 1,3% ВВП, що вдвічі більше запланованого на весь рік.
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Основною причиною такого дисбалансу стало авансування військових замовлень, що вказує на стрімке зростання витрат на війну. Влада рф, в свою чергу, запевняє, що ситуація стабілізується, проте аналітики великих російських корпорацій прогнозують значно вищий дефіцит, ніж заявлено офіційно.
Незважаючи на голослівні заяви російського режиму про здатність воювати безкінечно довго, дефіцит федерального бюджету свідчить про масштабні проблеми у російській економіці — йдеться у повідомленні.
За матеріалами:
УНН
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