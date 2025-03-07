Голова Американської торгівельної палати зустрівся з бізнесом рф: які санкції хочуть скасувати — Finance.ua

Голова Американської торгівельної палати зустрівся з бізнесом рф: які санкції хочуть скасувати
російський бізнес зустрічався з главою Американської торговельної палати в росії Робертом Ейджі та обговорював скасування санкцій у певних секторах економіки.
Про це повідомляють «РИА Новости».
За словами глави російського союзу промисловців і підприємців (РСПП) Олександра Шохіна, зустріч відбулася кілька тижнів тому, і однією з головних тем стало створення так званої «білої книги». У ній іноземний бізнес окреслює сфери, де зняття санкцій є пріоритетним.
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Він уточнив, що серед цих сфер — цивільна авіація, постачання запчастин, комплектуючих, а також технічне обслуговування літаків.
«Такого роду питання могли б бути в списку першими. Ну, рівною мірою ми, природно, вітаємо повернення російських банків у систему SWIFT і нормалізацію платіжно-розрахункових відносин», — додав глава РСПП.
Раніше Роберт Ейджі підтвердив, що Американська торгівельна палата в росії готує пропозиції щодо зняття санкцій, зокрема для авіаційного сектору — у частині постачання запчастин і техпідтримки літаків.
Терміни готовності «білої книги», за словами Шохіна, можуть збігтися з можливою зустріччю президентів США і росії.
«Трамп заявив, що протягом півтора місяця з путіним зустрінеться. Тому в березні добре було би підготувати її, щоб не промахнутися», — зазначив він.
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