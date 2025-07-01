Як змінилися ціни на вживані авто в ЄС з початку року — Finance.ua

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Як змінилися ціни на вживані авто в ЄС з початку року

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Як змінилися ціни на вживані авто в ЄС з початку року
Як змінилися ціни на вживані авто в ЄС з початку року
У першій половині 2025 року індекс цін Auto1 Group зріс на 5,1%, змінившись зі 135,2 у січні до 142,1 у червні. Ця стійка тенденція до зростання відображає високий попит та стійкий ринок вживаних автомобілів по всій Європі.
Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.
Зазначається, що після динамічного початку року зі значним зростанням цін з січня по квітень ціни на авто з пробігом залишаються стабільними з травня. У червні 2025 року ціни на вторинному ринку залишилися незмінними з незначним зростанням на 0,4% у порівнянні з попереднім місяцем. У річному обчисленні ціни на вживані автомобілі зросли на 2,8% порівняно з червнем 2024 року.
Інфографіка: eauto.org.ua
Інфографіка: eauto.org.ua
Ціни на бензинові автомобілі зросли на 7,4% з початку року, далі йдуть дизельні автомобілі, ціни на які зросли на 2,2% з січня. Гібридні та електричні автомобілі залишалися відносно стабільними, з деякими коливаннями з січня.
Бензинові автомобілі
Ціни на бензинові автомобілі знаходяться на найвищому рівні серед усіх інших, а індекс досяг 120,6 у червні. З січня ціни на вживані бензинові авто зросли на 7,4% та на 8,2% порівняно з червнем 2024 року.
Дизельні автомобілі
Ціни на них зросли до індексного значення 113,5 у червні. З початку року ціна на дизельні варіанти зросла на 2,2%, з незначним додаванням 0,6% у річному обчисленні.
Гібридні автомобілі
Ціни на авто з гібридними силовими установками продемонстрували найсильніше місячне зростання у червні (+1,4%), в результаті чого індекс досягнув 108,5. Це свідчить про незначне зростання з початку року (+0,1%), хоча ціни все ще на 1,2% нижчі, ніж у червні 2024 року.
Електромобілі (BEV)
Індекс електромобілів зріс на 1,0% у порівнянні з попереднім місяцем до 102,3. З початку року ціни на електромобілі майже стабільні (-0,2%), але значно знизилися — на 8,3% порівняно з червнем 2024 року.
Інфографіка: eauto.org.ua
Інфографіка: eauto.org.ua
Моріц Люк, старший віцепрезидент з продажу та операцій Auto1 Group, зазначив, що після підвищення цін з січня по квітень зараз спостерігається фаза стабілізації цін на вищому рівні на європейському ринку вживаних автомобілів.
«Оскільки попит на бензинові автомобілі зростає, ціни зросли більш ніж на 8% у річному обчисленні, тоді як ціни на вживані електромобілі значно знизилися порівняно з минулим роком», — зазначив Моріц Люк.
Інфографіка: eauto.org.ua
Інфографіка: eauto.org.ua
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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