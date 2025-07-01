Акціонерів неплатоспроможного банку підозрюють у заподіянні 600 млн грн шкоди кредиторам та вкладникам — Finance.ua

Акціонерів неплатоспроможного банку підозрюють у заподіянні 600 млн грн шкоди кредиторам та вкладникам Сьогодні 19:33 — Кримінал

Акціонерів неплатоспроможного банку підозрюють у заподіянні 600 млн грн шкоди кредиторам та вкладникам

Бюро економічної безпеки оголосили про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції одного з банків у доведенні його до неплатоспроможності. Загальна сума матеріальної шкоди вкладникам й кредиторам сягає близько 600 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що учасники схеми видавали кошти фізичним, юридичним особам без оформлення офіційних документів, відображали в документах касового обліку інформацію про надходження готівки від клієнтів банку, без фактичного надходження таких коштів, вносили хибні відомості щодо залишків готівки в сховищі дирекції банку до актів ревізії, подавали завідомо неправдиві відомості щодо фінансового стану банку до контролюючих органів.

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Фахівці Національного банку неодноразово намагалися провести ревізію великих залишків готівки, проте представники банку щоразу не допускали їх до сховища.

Згодом правління НБУ ухвалило рішення віднести банк до категорії проблемних.

Оскільки фінансовий стан банку далі погіршувався, а менеджмент та акціонери не вживали належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності, Нацбанк запровадив тимчасову адміністрацію в банку. Вона провела ревізію Київської регіональної дирекції та встановила недостачу готівки.

Так в сховищі цінностей були відсутні понад 153 млн грн, майже 5,8 млн доларів та 42,5 тис. євро. Загалом в еквіваленті національної валюти це понад 365 млн грн.

Детективи провели понад 25 допитів працівників банку та ряд перевірок. Крім того, порушення в діяльності фінансової установи підтверджені службовим розслідуванням та результатами економічної експертизи.

Детективи БЕБ повідомили фігурантам справи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Крім того, отрган досудового розслідування наклав арешт на майно мажоритарного власника акцій орієнтовною вартістю 40 млн грн. Також підозрюваним пред’явлено цивільні позови на загальну суму близько 400 млн грн.

Акціонерів банку оголошено в розшук.

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