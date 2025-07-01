Судитимуть забудовника, який ошукав інвесторів понад 40 новобудов у Києві — Finance.ua

Судитимуть забудовника, який ошукав інвесторів понад 40 новобудов у Києві Сьогодні 09:44 — Кримінал

Судитимуть забудовника, який ошукав інвесторів понад 40 новобудов у Києві

Поліцейські завершили досудове розслідування щодо забудовника, який ошукав інвесторів понад 40 новобудов Києва.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що фігурант організував будівництво десятків житлових комплексів у столиці без передбачених законом дозвільних документів та з порушенням будівельних норм.

Для реалізації злочинної діяльності він створив розгалужену мережу підконтрольних підприємств.

Отримані від інвесторів кошти використовувалися не за призначенням, що призвело до багатомільйонних збитків та відсутності у власників квартир належних правовстановлюючих документів.

За цими фактами слідчі проводили досудове розслідування у низці кримінальних проваджень. У ході слідства фігуранта двічі затримували, обирали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Після внесення застави підозрюваний залишив територію України та переховувався за кордоном.

Поліцейські оголосили його у міжнародний розшук, встановили його місцезнаходження на території Іспанії та у березні 2025 року за сприяння іноземних партнерів екстрадували в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.

На цей час слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. Згідно з санкціями інкримінованих статей Кримінального кодексу України (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366), фігуранту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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