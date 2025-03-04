Схема на 110 мільйонів: ексголову банку «Аркада» і забудовника підозрюють у розтраті грошей вкладників — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Схема на 110 мільйонів: ексголову банку «Аркада» і забудовника підозрюють у розтраті грошей вкладників

Кримінал
40
Замість будівництва столичного ЖК вклали 110 млн грн у збанкрутілу фірму — поліція підозрює ексголову банку «Аркада» та забудовника у розтраті грошей добросовісних вкладників.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Шахрайську схему задокументували слідчі поліції Києва спільно зі співробітниками Служби безпеки України та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури.

Як все відбувалося

Слідством встановлено, що у 2014 році між банком «Аркада» та будівельною фірмою був укладений договір, відповідно до якого, товариство мало збудувати та ввести в експлуатацію житловий комплекс у Дарницькому районі столиці. Гроші на будівництво, отримані від інвесторів, мали спрямовуватись виключно за призначенням і перебували у спеціальному фонді, контроль за яким здійснювала фінустанова.
Схема на 110 мільйонів: ексголову банку «Аркада» і забудовника підозрюють у розтраті грошей вкладників
У 2018 році колишній голова правління банку, перебуваючи у змові з генпідрядником, розробили шахрайську схему, за якою на кошти інвесторів, а це понад 110 млн грн, придбали корпоративні права у підконтрольній їм будівельній фірмі, нібито для «недопущення ризикових ситуацій в майбутньому».
На момент укладення правочину реальна вартість цих прав становила 1 грн, оскільки підприємство характеризувалось незадовільними показниками й мало кредиторську заборгованість саме в розмірі отриманих коштів (понад 110 млн грн) та за два місяці до цього ініціювало процедуру банкрутства.
Внаслідок оборудки, житловий комплекс так і не був збудований, залишивши сім’ї інвесторів без житла.
Читайте також
Наразі слідчі поліції Києва повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Крім того, нагадаємо, що експосадовцю АТ «Аркада» раніше вже було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за аналогічною схемою — тоді під виглядом купівлі цінних паперів з рахунків вкладників вивели майже пів мільярда гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.