Схема на 110 мільйонів: ексголову банку «Аркада» і забудовника підозрюють у розтраті грошей вкладників — Finance.ua

Схема на 110 мільйонів: ексголову банку «Аркада» і забудовника підозрюють у розтраті грошей вкладників Сьогодні 15:16 — Кримінал

Замість будівництва столичного ЖК вклали 110 млн грн у збанкрутілу фірму — поліція підозрює ексголову банку «Аркада» та забудовника у розтраті грошей добросовісних вкладників.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Шахрайську схему задокументували слідчі поліції Києва спільно зі співробітниками Служби безпеки України та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури.

Як все відбувалося

Слідством встановлено, що у 2014 році між банком «Аркада» та будівельною фірмою був укладений договір, відповідно до якого, товариство мало збудувати та ввести в експлуатацію житловий комплекс у Дарницькому районі столиці. Гроші на будівництво, отримані від інвесторів, мали спрямовуватись виключно за призначенням і перебували у спеціальному фонді, контроль за яким здійснювала фінустанова.

У 2018 році колишній голова правління банку, перебуваючи у змові з генпідрядником, розробили шахрайську схему, за якою на кошти інвесторів, а це понад 110 млн грн, придбали корпоративні права у підконтрольній їм будівельній фірмі, нібито для «недопущення ризикових ситуацій в майбутньому».

На момент укладення правочину реальна вартість цих прав становила 1 грн, оскільки підприємство характеризувалось незадовільними показниками й мало кредиторську заборгованість саме в розмірі отриманих коштів (понад 110 млн грн) та за два місяці до цього ініціювало процедуру банкрутства.

Внаслідок оборудки, житловий комплекс так і не був збудований, залишивши сім’ї інвесторів без житла.

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Наразі слідчі поліції Києва повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, нагадаємо, що експосадовцю АТ «Аркада» раніше вже було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за аналогічною схемою — тоді під виглядом купівлі цінних паперів з рахунків вкладників вивели майже пів мільярда гривень.

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