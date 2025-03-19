В Україну екстрадували забудовника, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва (фото) — Finance.ua
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В Україну екстрадували забудовника, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва (фото)

Фондовий ринок
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В Україну екстрадували забудовника, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва (фото)
В Україну екстрадували забудовника, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва (фото)
Поліцейські екстрадували забудовника, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва та втік за кордон.
Про це повідомляє Національна поліція.
Ошукані інвестори і досі не можуть зареєструвати право власності на ці квартири та підключитись до комунальних мереж. Мешканці мають постійні перебої з електрикою та водопостачанням. У деяких багатоповерхівках змушені опалювати житло дровами.
Слідчі поліції розслідували десятки кримінальних проваджень і двічі затримували фігуранта.
В Україну екстрадували забудовника, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва (фото)
В обох випадках йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Ці застави він сплатив і втік за кордон.
Поліцейські оголосили його в міжнародний розшук, доклали всіх можливих зусиль і відшукали в Іспанії. Наразі його екстрадували в Україну, щоб він нарешті постав перед судом і отримав належне покарання за скоєні злочини.
Офіційно поліція поки не вказує ім"я забудовника.
За матеріалами:
Finance.ua
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