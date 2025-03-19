В Україну екстрадували забудовника, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва (фото) — Finance.ua

В Україну екстрадували забудовника, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва (фото) Сьогодні 16:45 — Фондовий ринок

В Україну екстрадували забудовника, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва (фото)

Поліцейські екстрадували забудовника, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва та втік за кордон.

Про це повідомляє Національна поліція.

Ошукані інвестори і досі не можуть зареєструвати право власності на ці квартири та підключитись до комунальних мереж. Мешканці мають постійні перебої з електрикою та водопостачанням. У деяких багатоповерхівках змушені опалювати житло дровами.

Слідчі поліції розслідували десятки кримінальних проваджень і двічі затримували фігуранта.

В обох випадках йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Ці застави він сплатив і втік за кордон.

Поліцейські оголосили його в міжнародний розшук, доклали всіх можливих зусиль і відшукали в Іспанії. Наразі його екстрадували в Україну, щоб він нарешті постав перед судом і отримав належне покарання за скоєні злочини.

Офіційно поліція поки не вказує ім"я забудовника.

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