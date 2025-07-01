У Київській області викрили групу фальшивомонетників — Finance.ua
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У Київській області викрили групу фальшивомонетників

Кримінал
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У Київській області викрили групу фальшивомонетників
У Київській області викрили групу фальшивомонетників, Фото: npu.gov.ua
Національна поліція та Бюро економічної безпеки викрили угруповання, яке виготовляло та розповсюджувало підроблені гривні й долари. Фальшивки були настільки якісними, що навіть розрахункові машини банків та інкасаційні служби не завжди могли їх розпізнати.
Про це повідомляється на сайті Нацполіції.
Зазначається, що на території столиці та Київської області з весни 2024 року розповсюджувались підроблені купюри гривні та доларів. Фальшивки виготовлені майже досконало. Таку інформацію встановили працівники Департаменту карного розшуку НПУ.
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Правоохоронці вилучили з обігу 20 000 доларів та 29 000 гривень з ознаками підробки. Крім того, Національний банк України також вилучив 2 000 000 фальшивих гривень.
До складу організованої групи входило двоє мешканців міста Буча, що на Київщині, 28-ми та 39 років, а також 40-річний киянин.
Імпровізовану друкарню змовники облаштували в орендованому житлі, придбали необхідне устаткування, комп’ютерну та оргтехніку, спеціальні рідини, фарби, плівки, лампи, папір. При купівлі потрібного товару, з метою конспірації, розраховувалися тільки готівкою, а у разі розрахунку банківськими картками використовували реквізити третіх осіб. Також регулярно змінювали автомобілі та номери мобільних телефонів.
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Підробленими купюрами гривні здійснювали платежі через термінали самообслуговування та банкомати, а фальшиву іноземну валюту збували через пункти обміну.
За місцем мешкання учасників злочинної групи та у їхніх транспортних засобах провели обшуки та вилучили спеціальне обладнання, серед якого і гравірувальний верстат, друкарські кліше, папір та багато іншого інвентарю, який зловмисники використовували в підпільній майстерні.
Усім членам злочинного угруповання оголошено про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України (Виготовлення, зберігання і збут підроблених грошей за попередньою змовою групою осіб). Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
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