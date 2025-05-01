Що робити, якщо банк, у якому ви взяли кредит, став неплатоспроможним — Finance.ua
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Що робити, якщо банк, у якому ви взяли кредит, став неплатоспроможним

Особисті фінанси
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Що робити, якщо банк, у якому ви взяли кредит, став неплатоспроможним
Що робити, якщо банк, у якому ви взяли кредит, став неплатоспроможним
Банки — не завжди фортеці. Навіть великі фінансові установи можуть втратити платоспроможність і зникнути з ринку. Але що робити позичальнику, якщо кредит залишився, а банку — вже немає? Чи потрібно повертати гроші, і кому саме? Розібратися у цих питаннях допомогли фахівці Фінкульту.
Перше, що треба знати: кредит нікуди не зникає.
Неплатоспроможність банку — це не кінець історії для його боржників. Навіть якщо банк визнано неплатоспроможним, це не означає, що ваш кредит автоматично анулюється. Зобов’язання перед банком залишаються чинними, і борг потрібно погашати відповідно до умов договору.
Віднесення банку до категорії неплатоспроможних, запровадження процедури тимчасової адміністрації або ліквідації банку не припиняють дію кредитних договорів.

Як погашати кредит

Коли банк передають до Фонду гарантування вкладів, він проводить аудит активів, у тому числі кредитних зобов’язань клієнтів.
Детальну інформацію про умови погашення кредиту ви можете довідатись у будь-який робочий день у банку, позичальником якого ви є, або ж зателефонувавши на безкоштовну «Гарячу лінію» Фонду — 0 800 105 800.

Чи можна не сплачувати за кредитом у неплатоспроможному банку

Несплата за кредитом призведе до нарахування штрафів і пені, а сам борг може бути проданий іншій фінансовій установі або колекторам. У такому разі умови можуть змінитися не на вашу користь.
Позичальник зобов’язаний повернути банку основну суму боргу та сплатити проценти у розмірах і у строки, встановлені умовами кредитного договору.
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Чи можна достроково погасити кредит у неплатоспроможному банку

Так, позичальники мають право погасити свою заборгованість перед банком, що ліквідується, достроково. Дізнайтесь про можливість дострокового погашення у Фонді гарантування вкладів або тимчасовій адміністрації банку.

Що робити, якщо ваш кредит передали іншій компанії?

Якщо ваш борг передано іншому банку або фінансовій компанії, новий кредитор зобов’язаний повідомити вас про зміну умов і нові реквізити для погашення.
Важливо уважно перевіряти отримані повідомлення, щоб не стати жертвою шахраїв.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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