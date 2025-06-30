У Rakuten Viber розповіли про нову шахрайську схему — Finance.ua

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У Rakuten Viber розповіли про нову шахрайську схему

Особисті фінанси
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У Rakuten Viber розповіли про нову шахрайську схему
У Rakuten Viber розповіли про нову шахрайську схему
Понад 60% українців стикалися з телефонними шахраями. І хоча українці роблять усе можливе, щоби знати про кібербезпеку більше, зловмисники все одно вигадують нові сценарії.
У Rakuten Viber розповіли про схему, що стала популярною в останні місяці.

У чому полягає шахрайська схема

Зловмисники зв’язуються з продавцями через месенджери, представляючись покупцями з OLX, які вже оплатили товар. Далі шахраї надсилають фейкові посилання з проханням перейти за ними для отримання грошей.
Переходячи за такими посиланнями, продавці потрапляють на підроблені сайти, схожі на офіційні платформи. Там їх просять ввести дані банківської картки, паролі або іншу конфіденційну інформацію. Після отримання цих даних шахраї можуть вкрасти гроші або здійснити несанкціоновані операції від імені користувача.

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Подібна шахрайська схема вже ширилась мережею у грудні 2024 року. Тоді зловмисники телефонували або писали, видаючи себе за відомі сервіси, і просили ввести код із СМС. Цей код використовували для зламу акаунтів Viber.

Як запобігти шахрайству

Справжня оплата і доставка OLX відбуваються виключно через офіційний сайт або застосунок сервісу. Які функції допоможуть убезпечити себе від зловмисників:
  1. Обмежте повідомлення й дзвінки від невідомих контактів. Це можна зробити в меню Параметри → Конфіденційність → Запити на повідомлення. Отримуючи запит від незнайомого контакту, користувач може одразу видалити, заблокувати або поскаржитися на повідомлення.
  2. Увімкніть автоматичну перевірку на спам. Ця функція допоможе відфільтрувати небажані повідомлення. Для цього оберіть Параметри → Конфіденційність → Автоматична перевірка на спам.
  3. Активуйте функцію «Ідентифікація абонентів». Вона маркує дзвінки з невідомих номерів як потенційно безпечні чи небезпечні через спам або шахрайство. Функцію вже активували понад 3 млн українців. Щоб увімкнути функцію, перейдіть у Параметри → Виклики й повідомлення → Ідентифікація абонентів (для Android).
«Ніколи й нікому не передавайте свої особисті дані, зокрема паролі, дані банківської картки, документи чи просто коди з SMS. Особливо прискіпливо ставтесь до незнайомих контактів і сайтів. А згадані функції допоможуть додатково захистити себе від шахраїв», — наголосили в Rakuten Viber.
За матеріалами:
Finance.ua
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