Шахраї отримали доступ до вашої картки: чи реально повернути втрачені гроші — Finance.ua

Шахраї отримали доступ до вашої картки: чи реально повернути втрачені гроші Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Шахраї отримали доступ до вашої картки: чи реально повернути втрачені гроші

За даними Національного банку України, лише за період від 2022 до 2024 роки шахраї ошукали громадян на суму близько 1,5−1,7 млрд грн. Серед найпоширеніших схем: недоставлення товару після передоплати, дзвінки від псевдопрацівників банків, фіктивні збори на ЗСУ, а також фейкові виплати від міжнародних фондів.

Алгоритм дій, якого потрібно дотримуватися, якщо шахраї отримали доступ до вашої картки:

1. Якнайшвидше заблокуйте банківську карту.

2. Зв’яжіться з банком

Подзвоніть на гарячу лінію банку або скористайтесь офіційним мобільним застосунком: повідомте про підозрілу транзакцію.

Попросіть заблокувати картку або платіж, якщо він ще не завершений.

Дізнайтесь, чи доступна процедура оскарження транзакції («чарджбек»).

3. Подайте заяву до поліції

Зверніться до відділу Національної поліції за місцем проживання.

У заяві вкажіть:

опис ситуації;

дані шахрая;

докази (скриншоти, листування, рахунки, квитанції);

вимога розслідування.

Важливо: не забудьте взяти копію заяви з вхідним номером — це підтвердження вашого звернення.

4. Повідомте Кіберполіцію України

Подати скаргу можна: онлайн: cyberpolice.gov.ua (розділ «Звернення громадян»), або особисто у відділенні Кіберполіції.

У заяві вкажіть: суть шахрайства (що сталося); реквізити шахраїв (номер картки, акаунти, сайти); документи-докази.

5. Зв’яжіться з платіжною системою (за потреби)

Якщо ви платили через: PayPal, Apple Pay, Google Pay — подайте скаргу в службу підтримки.

Опишіть ситуацію та попросіть розгляд транзакції.

Чи реально повернути втрачені гроші

З цим запитанням Finance.ua звернувся до одного з керівників слідчого відділу Національної поліції України Київської області. Він зазначив, що процес розкриття таких справ є складним, особливо коли шахрайські платежі здійснюються через сторонні сервіси в мережі Інтернет.

«Система розкриття таких злочинів досі залишається складною, — пояснює правоохоронець. — Особливо, якщо мова про шахрайські операції в Інтернеті. В переважній більшості випадків ми говоримо про платежі через сторонні сервіси, які не підпадають під юрисдикцію українських банків або слідства».

Схема виглядає просто: користувач добровільно вводить дані своєї картки або здійснює передоплату на рахунок шахрая, гроші миттєво «розчиняються» — інколи через криптовалютні біржі, а інколи через низку фіктивних акаунтів. В результаті, навіть якщо правоохоронці мають доступ до українських ресурсів, відстежити ці кошти буде доволі важко.

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Водночас важливо оперативно звертатися до банку та подавати заяву до поліції. Це може допомогти в блокуванні платежу або ініціюванні процедури чарджбеку.

Також до поліції слід звертатися в будь-якому випадку втрати коштів, навіть якщо ви самостійно передали шахраям конфіденційні дані чи переказали їм гроші «з власної волі». Наприклад, під виглядом передоплати, «захисту рахунку» або «допомоги родичу».

Такі дії все одно вважаються шахрайством — через обман або зловживання довірою, і мають бути кваліфіковані як злочин. Шахраї мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Усе, що треба знати в ситуації, коли шахраї отримали доступ до вашої картки, розповідаємо в статті за посиланням:

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