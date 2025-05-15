Які є шахрайські схеми з залученням дропів — Finance.ua

Які є шахрайські схеми з залученням дропів Сьогодні 08:33 — Валюта

Які є шахрайські схеми з залученням дропів

Кількість «чорних» та «сірих» схем з залученням підставних осіб зростає чи не щотижня.

Найчастіше банківські рахунки дропів використовуються у наступних аферах:

переведення коштів, викрадених у результаті фішингу, соціальної інженерії чи встановлення на пристрої жертв шкідливого програмного забезпечення (ПЗ);

використання дропів для фіктивних благодійних зборів;

фінансування тероризму, диверсійної та розвідувальної діяльності на користь росіян;

відмивання грошей, отриманих у результаті продажу підакцизних товарів, наркотиків, зброї, торгівлі людьми, операцій на криптобіржі чи корупції;

переказ коштів, отриманих за «допомогу» з повернення грошей жертвам інших шахраїв;

шахрайство з Інтернет-покупками, коли через рахунки дропів проходять кошти за товари (послуги), яких не існує;

афери з Інтернет-знайомствами (так звані романтичні схеми), коли шахраї заводять в Інтернеті романтичні стосунки та просять у користувачів гроші.

Активні перекази коштів ускладнюють встановлення джерела коштів та кінцевого отримувача. Через це розслідування таких справ є складним.

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