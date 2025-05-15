Які є шахрайські схеми з залученням дропів — Finance.ua

Які є шахрайські схеми з залученням дропів
Кількість «чорних» та «сірих» схем з залученням підставних осіб зростає чи не щотижня.
Найчастіше банківські рахунки дропів використовуються у наступних аферах:
- переведення коштів, викрадених у результаті фішингу, соціальної інженерії чи встановлення на пристрої жертв шкідливого програмного забезпечення (ПЗ);
- використання дропів для фіктивних благодійних зборів;
- фінансування тероризму, диверсійної та розвідувальної діяльності на користь росіян;
- відмивання грошей, отриманих у результаті продажу підакцизних товарів, наркотиків, зброї, торгівлі людьми, операцій на криптобіржі чи корупції;
- переказ коштів, отриманих за «допомогу» з повернення грошей жертвам інших шахраїв;
- шахрайство з Інтернет-покупками, коли через рахунки дропів проходять кошти за товари (послуги), яких не існує;
- афери з Інтернет-знайомствами (так звані романтичні схеми), коли шахраї заводять в Інтернеті романтичні стосунки та просять у користувачів гроші.
Активні перекази коштів ускладнюють встановлення джерела коштів та кінцевого отримувача. Через це розслідування таких справ є складним.
Читайте більше деталей в нашій статті:
НБУ готує реєстр дропів: що це таке та як допоможе боротися з шахрайством
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