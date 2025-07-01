У Львові запустили безлімітний проїзний на весь транспорт — Finance.ua

У Львові запустили безлімітний проїзний на весь транспорт Сьогодні 19:16 — Особисті фінанси

У Львові запустили безлімітний проїзний на весь транспорт

Із вівторка, 1 липня, у Львові можна буде придбати місячні проїзні абонементи. Вони матимуть необмежену кількість поїздок виключно для їх власників та діятимуть в усіх міських автобусах, трамваях та тролейбусах.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради (ЛМР).

Наразі придбати абонементи можна буде на транспортні картки ЛеоКарт. А згодом вони стануть доступними і для користувачів додатку LeoCard.

Вартість

Вартість загальних абонементів — 900 грн, студентських — 450 грн.

Протягом 30 днів людина зможе без обмежень користуватися автобусами, трамваями та тролейбусами.

Абонемент буде діяти як у комунальному, так і в приватному транспорті 30 календарних днів. Призупинити або перенести дію активованого проїзного неможливо.

Як придбати абонементи на ЛеоКарт:

через додаток EasyPay (оплата банківською карткою);

через веб-сайт EasyPay (оплата банківською карткою);

через 854 термінали EasyPay у Львівській МТГ (оплата готівкою);

у Центрах туристичної інформації на пл. Ринок, 1 та на пл. Двірцевій (оплата банківською карткою).

Для оплати вартості абонемента кошти з балансу ЛеоКарт не використовуються.

Як користуватися:

під час купівлі пасажир має обрати дату активації — абонемент автоматично почне діяти з обраного дня. Відлік тривалості дії проїзного ведеться у календарних днях;

абонемент стає доступним для першої валідації у транспорті через 15 хвилин після активації;

кожну поїздку з абонементом потрібно обов’язково валідувати у салоні транспорту — прикласти картку до валідатора. Якщо пасажир їде по колу маршруту через кінцеву, потрібно завалідуватися ще раз, коли транспорт проїхав кінцеву зупинку у зворотному напрямі.

у разі перевірки — необхідно прикласти ту ж картку до терміналу контролера.

Як перевірити термін дії абонемента:

у транспорті на валідаторі натиснути кнопку «Інформація про квиток» та прикласти ЛеоКарт до зчитувача — на екрані з’явиться інформація про залишок днів дії абонемента;

у додатку EasyPay обрати свою ЛеоКарт та переглянути кінцеву дату дії.

Абонементом зможе користуватися лише власник транспортної картки. Оплатити проїзд інших пасажирів або багаж за допомогою абонемента не можна. Якщо на ЛеоКарт є кошти, після купівлі абонемента вони залишаються на балансі картки. Їх можна використати для купівлі додаткових квитків чи оплати за багаж.

Якщо термін дії студентського профілю ЛеоКарт закінчується раніше, ніж термін абонементу, то абонемент закінчиться тоді, коли і дія студентського профілю.

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