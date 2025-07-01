Турецька Baykar купила італійського авіагіганта — Finance.ua

Турецька Baykar купила італійського авіагіганта
Турецька компанія Baykar офіційно завершила придбання італійської авіабудівної компанії Piaggio Aerospace.
Про це йдеться у пресрелізі Baykar.
Угоду ініціювали ще у грудні 2024 року. Тепер її затвердив італійський уряд. Це придбання є важливою частиною ширшої промислової співпраці між Туреччиною та Італією, яке включає спільне підприємство Baykar з Leonardo для розробки безпілотних літальних апаратів.
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Потужності Piaggio стануть стратегічним європейським хабом для виробництва літака P.180 Avanti Evo з оновленими технологічними можливостями, виробництва безпілотних літаків Bayraktar AKINCI та Bayraktar TB2, а також створення загальноєвропейського центру передового досвіду в обслуговуванні літаків та двигунів.
Piaggio Aerospace заснована 1884 року. У сучасній історії відома виробництвом бізнес-джетів P.180 Avanti, які називали «небесними Ferrari». Також компанія випускає авіаційні двигуни та відіграє стратегічну роль в екосистемі оборонної промисловості Італії завдяки своїм послугам з технічного обслуговування авіатехніки.
З 2018 року Piaggio перебувала під управлінням уряду після подання заяви про захист від банкрутства.
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