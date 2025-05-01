Турецький Baykar та італійський Leonardo домовилися про спільне виробництво безпілотників — Finance.ua
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Турецький Baykar та італійський Leonardo домовилися про спільне виробництво безпілотників

Технології&Авто
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Турецький Baykar та італійський Leonardo домовилися про спільне виробництво безпілотників
Турецький Baykar та італійський Leonardo домовилися про спільне виробництво безпілотників
Турецька компанія Baykar, відомий у світі виробник безпілотників, домовилася про стратегічну співпрацю із однією з найбільших оборонних компаній світу — італійською Leonardo. Домовленість, зокрема, передбачає створення спільного підприємства з виробництва БПЛА в Італії.
Про це повідомили в компанії Baykar на сторінці у соцмережі Х.
«Відбувся офіційний обмін документами угоди, яка передбачає співпрацю з Leonardo у сфері «безпілотних літальних апаратів, розробки та виробництва високих технологій», — йдеться у повідомленні.
Церемонія обміну документами в межах підписання угоди про співпрацю відбулася за присутності президента Туреччини та прем’єрки Італії в Римі.
Голова правління та технічний директор компанії Baykar Сельчук Байрактар ​​та головний виконавчий директор і генеральний директор Leonardo Роберто Чінголані передали один одному примірники меморандуму про взаєморозуміння, підписаного в Римі 6 березня 2025 року, який має на меті об’єднання високотехнологічних можливостей двох компаній.
Як зазначає TRT Haber, компанії домовилися про створення спільного підприємства, продукція якого буде орієнтована на європейський ринок. Таким чином, Baykar та Leonardo прагнуть посилити свою присутність на європейському та міжнародному ринках. Це спільне підприємство планується створити в Італії на базі кількох підприємств у Турині та Римі.
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Італійська компанія Leonardo є глобальною промисловою групою, яка розвиває технологічні можливості в аерокосмічній галузі, обороні та безпеці. У 2024 році її прибуток становив 17,8 млрд євро, у компанії працює майже 60,5 тисячі людей.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відвідав Італію з одноденним візитом. На зустрічі з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні йшлося, зокрема, про зусилля для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні.
За матеріалами:
Укрінформ
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