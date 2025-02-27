Завод Baykar в Україні: у Туреччині навчають майбутніх співробітників виробництву дронів — Finance.ua

Завод Baykar в Україні: у Туреччині навчають майбутніх співробітників виробництву дронів Сьогодні 07:07 — Особисті фінанси

Завод Baykar в Україні: у Туреччині навчають майбутніх співробітників виробництву дронів

Для заводу з виробництва безпілотників турецької компанії Baykar, який будують в Україні, вже замовили техніку та обладнання. Майбутні працівники наразі проходять підготовку у Туреччині.

Про це розповів генеральний директор компанії Baykar Халюк Байрактар в коментарі «Укрінформу».

За його словами, компанія вже проводить навчання майбутніх фахівців для свого заводу в Україні.

Наразі 20 студентів Київського авіаційного інституту та 14 співробітників навчаються на базі Baykar. Програма розрахована мінімум на дев’ять місяців, і протягом навчання додатково прибуватиме нова група людей.

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«Тож ми готуємося — навчаємо людей для підприємства, для запуску виробництва», — зауважив Байрактар.

Він також повідомив, що вже замовлено обладнання та техніку для підприємства в Україні.

«Ми замовили техніку та необхідне обладнання. Тому ми просуваємося вперед. Ми хочемо і сподіваємося на справедливий мир. Хотіли б одразу після цього стартувати. Ми до цього готові. Готуємося і дуже близькі до цього», — наголосив гендиректор Baykar.

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Нагадаємо, Україна й Туреччина домовилися співпрацювати у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях на початку лютого 2022 року, до початку повномасштабної війни. Угодою передбачалося будівництво заводу Bayraktar в Україні.

У червні 2023 року, Baykar отримала ліцензію на імпорт-експорт продукції військового призначення для виробництва в Україні безпілотників Bayraktar TB2 й Akinci. Підприємства, де виготовлятимуть апарати, мають збудувати до 2025 року включно.

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Влітку 2023 року тодішній міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що будівництво заводу з виробництва Bayraktar вже розпочалося.

У жовтні 2024 року Халюк Байрактар розповідав, що Baykar розраховує завершити будівництво українського заводу влітку 2025 року.

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