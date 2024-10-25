Готовий на 80%: завод Baykar в Україні добудують влітку наступного року — Finance.ua
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Готовий на 80%: завод Baykar в Україні добудують влітку наступного року

Фондовий ринок
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Готовий на 80%: завод Baykar в Україні добудують влітку наступного року
Готовий на 80%: завод Baykar в Україні добудують влітку наступного року
Турецький виробник безпілотних літальних апаратів Baykar розраховує завершити будівництво українського заводу влітку наступного року, коли розпочнеться виробництво — наразі невідомо.
Про це розповів гендиректор компанії Baykar Халук Байрактар, пише Reuters.
«Ми завершили будівництво на 80%, наразі замовляємо обладнання. Початок виробництва залежить від ходу війни, але об’єкт буде готовий у серпні 2025 року», — зауважив Халук Байрактар.
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Очікується, що завод буде виробляти безпілотники TB2 або його варіант TB3 з більшою вантажопідйомністю.
Компанія Baykar, яка стала одним із найбільших експортерів безпілотників у всьому світі, продаючи свої легкі дрони TB2 і важкі Akinci в 35 країн, наразі зосереджена на тому, щоб забезпечити внутрішнє виробництво якомога більшої кількості компонентів.
«Оскільки основною проблемою в усьому світі є безперервність ланцюга постачання, ми зосереджені на внутрішньому виробництві. Відсутня частина — це двигун, і тепер ми починаємо наш власний проект його розробки», — підкреслив Халук Байрактар.
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За його словами, протягом наступних п’яти років Baykar інвестує 300 мільйонів доларів у розробку турбогвинтового двигуна для безпілотника Akinci. Після цього з’явиться турбовентиляторний двигун для Kizilemma, безпілотної бойової машини «повітря-повітря», яка зараз проходить льотні випробування.
На даний момент Akinci і Kizilema використовують двигуни українського виробництва.
Як повідомив Халук Байрактар, компанія також нещодавно підписала угоду з українською компанією «Івченко-Прогрес» про окрему спільну розробку турбовентиляторного двигуна.
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У довгостроковій перспективі компанія робить ставку на автономні дрони, здатні вести бойові дії «повітря-повітря», які зрештою замінять винищувачі.
«У світі є 13 тисяч пілотованих винищувачів, і ми впевнені, що упродовж наступних чотирьох десятиліть усі вони будуть автономними. Вони будуть меншими, використовуватимуться в більш ризикованих місіях і легшими у виробництві. Їхня кількість буде на порядок більшою, ніж винищувачів, які ми маємо сьогодні», — розповів Халук Байрактар.

Довідка Finance.ua:

  • Україна й Туреччина домовилися співпрацювати у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях на початку лютого 2022 року, до початку повномасштабної війни. Угодою передбачалося будівництво заводу Bayraktar в Україні;
  • у червні 2023 року, Baykar отримала ліцензію на імпорт-експорт продукції військового призначення для виробництва в Україні безпілотників Bayraktar TB2 й Akinci.
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