Готовий на 80%: завод Baykar в Україні добудують влітку наступного року — Finance.ua

Готовий на 80%: завод Baykar в Україні добудують влітку наступного року Сьогодні 10:31 — Фондовий ринок

Готовий на 80%: завод Baykar в Україні добудують влітку наступного року

Турецький виробник безпілотних літальних апаратів Baykar розраховує завершити будівництво українського заводу влітку наступного року, коли розпочнеться виробництво — наразі невідомо.

Про це розповів гендиректор компанії Baykar Халук Байрактар, пише Reuters

«Ми завершили будівництво на 80%, наразі замовляємо обладнання. Початок виробництва залежить від ходу війни, але об’єкт буде готовий у серпні 2025 року», — зауважив Халук Байрактар.

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Очікується, що завод буде виробляти безпілотники TB2 або його варіант TB3 з більшою вантажопідйомністю.

Компанія Baykar, яка стала одним із найбільших експортерів безпілотників у всьому світі, продаючи свої легкі дрони TB2 і важкі Akinci в 35 країн, наразі зосереджена на тому, щоб забезпечити внутрішнє виробництво якомога більшої кількості компонентів.

«Оскільки основною проблемою в усьому світі є безперервність ланцюга постачання, ми зосереджені на внутрішньому виробництві. Відсутня частина — це двигун, і тепер ми починаємо наш власний проект його розробки», — підкреслив Халук Байрактар.

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За його словами, протягом наступних п’яти років Baykar інвестує 300 мільйонів доларів у розробку турбогвинтового двигуна для безпілотника Akinci. Після цього з’явиться турбовентиляторний двигун для Kizilemma, безпілотної бойової машини «повітря-повітря», яка зараз проходить льотні випробування.

На даний момент Akinci і Kizilema використовують двигуни українського виробництва.

Як повідомив Халук Байрактар, компанія також нещодавно підписала угоду з українською компанією «Івченко-Прогрес» про окрему спільну розробку турбовентиляторного двигуна.

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У довгостроковій перспективі компанія робить ставку на автономні дрони, здатні вести бойові дії «повітря-повітря», які зрештою замінять винищувачі.

«У світі є 13 тисяч пілотованих винищувачів, і ми впевнені, що упродовж наступних чотирьох десятиліть усі вони будуть автономними. Вони будуть меншими, використовуватимуться в більш ризикованих місіях і легшими у виробництві. Їхня кількість буде на порядок більшою, ніж винищувачів, які ми маємо сьогодні», — розповів Халук Байрактар.

Довідка Finance.ua:

Україна й Туреччина домовилися співпрацювати у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях на початку лютого 2022 року, до початку повномасштабної війни. Угодою передбачалося будівництво заводу Bayraktar в Україні;

у червні 2023 року, Baykar отримала ліцензію на імпорт-експорт продукції військового призначення для виробництва в Україні безпілотників Bayraktar TB2 й Akinci.

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